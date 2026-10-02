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Тежък жребий за МФК Спартак на световното клубно

  • 2 окт 2026 | 13:43
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Тежък жребий за МФК Спартак на световното клубно

Тежък жребий за МФК Спартак на световното клубно първенство. Българският шампион ще се изправи срещу първенците на Китай, Украйна и Азербайджан в историческия си дебют на световната сцена МФК Спартак попадна в една от най-тежките групи на световното клубно първенство по плажен футбол, което ще се проведе в Алания, Турция, от 25 октомври до 1 ноември. Жребият отреди българският шампион да се изправи срещу TMS FC (Китай), BSC Sunrise (Украйна) и Marafon IK (Азербайджан).

И трите съперника са шампиони на своите държави, а съставите им разполагат със сериозен международен опит и висококласни състезатели.Особено сериозно е предизвикателството срещу китайския TMS FC. Тимът е бронзов медалист от последните две издания на световното клубно първенство и е сред клубовете с най-големи финансови възможности в турнира. Китайската селекция традиционно привлича класни чуждестранни футболисти и поддържа състав на високо международно ниво.

Украинският BSC Sunrise също пристига в Алания с високи амбиции. Шампионът на Украйна разчита в голяма степен на национални състезатели, като съставът редовно се подсилва и с бразилски футболисти. Именно тази комбинация превръща отбора в постоянен участник сред водещите тимове в международните турнири.

Сериозна селекция подготвя и азербайджанският Marafon IK. Шампионът на страната е изграден основно от национални състезатели, а клубът вече е заявил намерение да подсили състава си с няколко утвърдени имена от световния плажен футбол.

Така пред МФК Спартак предстои изключително сериозно изпитание още в груповата фаза. Варненци ще трябва да се противопоставят на три шампионски състава, които разполагат с национални състезатели, международен опит и възможности за привличане на звезди.За МФК Спартак това ще бъде историческо първо участие на световно клубно първенство, след като варненският клуб остави сериозна диря в Шампионската лига на Европа с осем участия и високи класирания.До началото на турнира остават по-малко от 25 дни, в които българският шампион ще има възможност да проведе подготовка и да се подготви за най-голямото международно предизвикателство в историята си.Алания ще събере световния клубен елит, а сред него за първи път ще бъде и българският шампион МФК Спартак.

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