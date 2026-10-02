Емо Луканов се завърна начело на Янтра

Емануел Луканов се завръща начело на Янтра. Специалистът, който изведе габровския тим до бараж за влизане в efbet Лига, отново застава на треньорския пост и ще води "ковачите" още тази неделя в двубоя срещу Оборище в Панагюрище от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България. Борислав Стойчев се връща в ролята си на спортен директор.

Именно под ръководството на Емануел Луканов Янтра изигра най-силния си сезон във Втора лига. През изминалото първенство "ковачите"завършиха на второ място с актив от 64 точки след 18 победи, 10 равенства и само 4 допуснати загуби. Това осигури на отбора участие в баража за елита срещу Септември в София, където Янтра беше само на 17 минути от крайния успех.

Падна още една треньорска глава в efbet Лига

След края на сезона Луканов получи предложение да продължи работата си в Габрово, но реши да поеме по друг път. Сега той отново се завръща в Янтра - клуб, който познава отлично. Луканов притежава UEFA Pro лиценз и богат треньорски опит, включително спечелена Купа на България с Черно море и промоция за efbet Лига с Етър.

"Специалистът с италиански финес се завръща при "ковачите" с ясната задача да стабилизира отбора и да го върне на победния път. Добре дошъл отново, Емо! Заедно продължаваме напред!", написаха от клуба.

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