  Sportal.bg
  2. Арсенал
  Фен на ПСЖ пропуснал финала, след като объркал Будапеща с... Букурещ

Фен на ПСЖ пропуснал финала, след като объркал Будапеща с... Букурещ

  • 1 юни 2026 | 03:19
Вече не е толкова необичайно, но все пак е поредният случай, който не спира да изненадва. Фен на ПСЖ разказа в TikTok, че е объркал дестинацията и е кацнал в Букурещ, столицата на Румъния, вместо в Будапеща, столицата на Унгария и мястото на финала на Шампионската лига на УЕФА между парижани и Арсенал. В крайна сметка, това е напълно разбираема грешка. Разликата е само две букви, които обаче означават 800 километра.

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Ананд, както изглежда е името му, не е успял да гледа мача на стадиона и е помолил ПСЖ да донесе трофея у дома като компенсация за грешката му.

