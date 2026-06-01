Фен на ПСЖ пропуснал финала, след като объркал Будапеща с... Букурещ

Вече не е толкова необичайно, но все пак е поредният случай, който не спира да изненадва. Фен на ПСЖ разказа в TikTok, че е объркал дестинацията и е кацнал в Букурещ, столицата на Румъния, вместо в Будапеща, столицата на Унгария и мястото на финала на Шампионската лига на УЕФА между парижани и Арсенал. В крайна сметка, това е напълно разбираема грешка. Разликата е само две букви, които обаче означават 800 километра.

Ананд, както изглежда е името му, не е успял да гледа мача на стадиона и е помолил ПСЖ да донесе трофея у дома като компенсация за грешката му.

