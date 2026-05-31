Сафонов: Арсенал ми помогна

  31 май 2026 | 12:47
Вратарят на ПСЖ Матвей Сафонов заяви, че е бил подготвен психически за изпълнението на дузпи във финала на Шампионската лига срещу английския Арсенал.ПСЖ спечели трофея след победа във финала след изпълнение на дузпи, редовното и продълженията завършиха 1:1. Сафонов не спаси нито една дузпа, но ПСЖ спечели, след като Еберечи Езе и Габриел Магаляеш от Арсенал не уцелиха вратата от бялата точка.

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

„Знаете ли, дузпите са малка игра в рамките на голямата игра. Но аз бях готов. Имам много опит през последната година. Да, не направих никакви спасявания, но Арсенал ми помогна с двата удара в аут. Радвам се, че спечелихме“, каза Сафонов пред тв канала Okko. „Тази вечер означава много, но все още не мога да го осмисля; уморен съм. Все още не знам. Не се чувствам като герой; заобиколен съм от толкова страхотни съотборници, всички се стараят много“, добави вратарят.

„Династия“ и „легенда“: Световната преса възхвалява дубъла на ПСЖ в Шампионската лига
„Династия" и „легенда": Световната преса възхвалява дубъла на ПСЖ в Шампионската лига
