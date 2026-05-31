Финалът на ШЛ в Будапеща премина без сериозни нарушения на обществения ред

  • 31 май 2026 | 15:54
Футболни фенове, пътували до Будапеща от цял свят за финала на Шампионската лига, не създадоха сериозни проблеми на местната полиция. Според Главното полицейско управление на унгарската столица, само шестима привърженици на Арсенал и Пари Сен Жермен са били задържани в града в нощта между събота и неделя.

„Финалът на Шампионската лига в Будапеща премина без сериозни нарушения. Не се стигна до масови сбивания или други сериозни престъпления, свързани със спортното събитие. Полицията е трябвало да предприеме действия само 13 пъти по отношение на изолирани случаи на нарушаване на обществения ред, което е довело до шест ареста или задържания. Като се има предвид важността на финала на ШЛ и броя на зрителите, това може да се счита за изключително ниска цифра, особено в сравнение с подобни мачове, провеждани в други страни“, се казва в изявление на полицията в Будапеща. Оттам увериха, че засиленото полицейско присъствие ще поддържа мира и ще гарантира сигурността в града, „докато всички фенове не се приберат по домовете си“.

В същото време много хора, които присъстваха на мача и след това празнуваха шумно в кръчми и ресторанти, се нуждаеха от медицинска помощ. Според Националната служба за бърза помощ 25 души са били откарани в болница от стадиона на двубоя и градските улици. Общо 91 души са получили спешна медицинска помощ. По време на финала на Шампионската лига 4000 полицаи от цялата страна са били на смяна в унгарската столица. Мачът, в който ПСЖ победи Арсенал, се проведе на „Пушкаш Арена“, който има капацитет от 67 000 зрители. Освен това над 10 000 футболни фенове, предимно от Лондон, пътуваха до Будапеща без билети за стадиона и гледаха финала на големи екрани, инсталирани във фен зони, спортни барове и обществени пространства.

В неделя Фестивалът на шампионите на УЕФА продължи на Площада на героите в Будапеща, превръщайки се във „футболен карнавал“ с интерактивни спортни програми, музика на живо, диджеи, храна и всякакви напитки. Посетителите можеха да се снимат до реплика на Купата на европейските шампиони, да гледат тренировки на професионални футболисти, да се пробват като спортни телевизионни коментатори и да участват във футболна викторина. Официалният магазин на УЕФА продава също фланелки, шалове и сувенири с емблемите на ПСЖ и Арсенал.

Снимки: Gettyimages

