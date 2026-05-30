Арсенал загуби за 6-и път в 8-ия си европейски финал

Арсенал претърпя болезнено поражение с дузпи от Пари Сен Жермен и не можа да спечели трофея в Шампионската лига. Това е втори загубен финал за топчиите след този през 2006 фодина срещу Барселона. Тогава “топчиите” отстъпиха след продължения.

Само един клуб има повече загубени финали в ШЛ, без да е вдигал най-престижното клубно отличие. Това е Атлетико Мадрид, който стигна в подножието на върха през 1974, 2014 и 2016 година. По два загубени финала, подобно на Арсенал, имат Реймс и Валенсия.



Арсенал е лидер в друга негативна класация. Тимът от Северен Лондон има най-много мачове в турнира на шампионите сред всички, които не са печелили трофея - 226.

226 - Arsenal remain the team with the most games in European Cup/UEFA Champions League history to never lift the trophy (226). Agony. pic.twitter.com/r0BV7k0Grh — OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2026

В исторически план “топчиите” не могат да се похвалят с добра успеваемост във финалите на европейските клубни турнири. Клубът от Северен Лондон е стигал до отличия само два пъти - през 1970 година в Купата на панаирните градове и през 1994 година в КНК.



Загубените финали са цели шест - по два пъти в КЕШ/Шампионска лига, КНК и Купа на УЕФА/Лига Европа.

