Ал-Хелайфи: Този дубъл е много специален, не искаме да спираме дотук

Президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи беше на седмото небе от щастие след новия триумф на своя клуб в Шампионската лига, постигнат тази срещу Арсенал (1:1 в редовното време и 4:3 след дузпи).

🚨 Nasser Al-Khelaifi 🇶🇦 : « ON NE VEUT PAS S'ARRÊTER LÀ MAIS POUR L'INSTANT, ON VA CÉLÉBRER. » ❤️💙



En missiooooooon. 🤩



🎙️ @CanalplusFoot pic.twitter.com/jnrzNbHndX — Actu Foot (@ActuFoot_) May 30, 2026

За Canal+ босът на парижани каза: „Благодаря на всички – на феновете, на играчите, на щаба, на Франция, на Париж, всички бяха зад нас. Първата титла вече беше специална, но този дубъл е много специален за нас. Работихме години наред, мечтаехме за този трофей, спечелихме го, искаме го отново, не искаме да спираме дотук"

"Великолепно е. Имаме най-добрите фенове в света, те го заслужават. Но, моля ви, без проблеми и инциденти). Нямаме търпение да се видим в неделя в Париж", добави Ал-Хелаифи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago