  Ал-Хелайфи: Този дубъл е много специален, не искаме да спираме дотук

  • 30 май 2026 | 23:30
Президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи беше на седмото небе от щастие след новия триумф на своя клуб в Шампионската лига, постигнат тази срещу Арсенал (1:1 в редовното време и 4:3 след дузпи).

За Canal+ босът на парижани каза: „Благодаря на всички – на феновете, на играчите, на щаба, на Франция, на Париж, всички бяха зад нас. Първата титла вече беше специална, но този дубъл е много специален за нас. Работихме години наред, мечтаехме за този трофей, спечелихме го, искаме го отново, не искаме да спираме дотук"

"Великолепно е. Имаме най-добрите фенове в света, те го заслужават. Но, моля ви, без проблеми и инциденти). Нямаме търпение да се видим в неделя в Париж", добави Ал-Хелаифи.

Снимки: Imago

Маркиньос: Показахме, че имаме завършен отбор и манталитет на победители

За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

Испанските треньори настигнаха италианските по брой спечели европейски клубни титли

Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

ПСЖ вече има повече трофеи в ШЛ от всички други френски клубове взети заедно

ПСЖ изравни рекорд за най-много голове в един сезон

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

Левски се раздели с още един играч

За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

