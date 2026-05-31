Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

Килиан Мбапе изненадващо не намери място в идеалния тим за сезона в Шампионската лига, независимо че стана голмайстор на турнира с 15 попадения. Вместо играча на Реал Мадрид като нападатели в схема 4-4-2 са отличени Хари Кейн и Усман Дембеле.

Общо сред 11-те има петима от шампиона ПСЖ, трима от финалиста Арсенал, двама от Байерн (Мюнхен) и един футболист от Атлетико Мадрид.

Изборът се прави от група треньори и бивши футболисти, селектирани от УЕФА. Сред тях са Рафа Бенитес, Роберто Мартинес, Гайска Мендиета, Оле Гунар Солскяер, Гарет Саутгейт, Франк де Бур, Айтор Каранка и др.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google