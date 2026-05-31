  Габриел се изповяда: Болезнено е

Габриел се изповяда: Болезнено е

  • 31 май 2026 | 15:13
Големият грешник за Арсенал Габриел Магаляеш пусна сърцераздирателен пост в социалната мрежа “Инстаграм”, в който благодари на феновете и съотборниците си за постигнатото през сезона. Бразилският бранител, който бе един от водещите футболисти на “артилеристите” през цялата година, пропусна последната пета дузпа във вчерашния финал с ПСЖ, която на практика струваше трофея, който отиде в Париж за втора поредна година.

“Болезнено е, но се гордея с този отбор и всичко, което постигнахме през този сезон. Благодаря на нашите невероятни фенове за подкрепата ви на всяка крачка. Заслужавате да отпразнувате това пътуване с нас и да се насладите на парада днес! Ще се видим следващия сезон!!!”, завършва своя пост защитникът.

По-късно днес играчите на Арсенал ще се приберат в Лондон и ще проведат парада на победата, на който ще отпразнуват спечелената титла на Премиър лийг, която е първа за клуба в последните 22 години.

