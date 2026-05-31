  ПСЖ с мил жест към своя клубна легенда

Макар и от началото на този сезон Преснел Кимпембе вече да не е част от състава на Пари Сен Жермен, клубната легенда също получи възможността да вдигне втория трофей на тима от Шампионската лига по време на снощните празненства на терена в Будапеща след победата над Арсенал с изпълнение на дузпи.

Лично звездата на отбора Усман Дембеле се погрижи Кимпембе също да се порадва за малко на спечеления трофей, след което носителят на “Златната топка” пое “Ушатата” заедно с Ашраф Хакими и двамата понесоха купата към трибуната с феновете на парижани.

30-годишният защитник е юноша именно на ПСЖ, като прекара десет сезона като част от първия състав на клуба, изигравайки 241 мача. Кимпембе, който е и световен шампион с Франция от Мондиал 2018, беше част от състава, който победи Интер с 5:0 във финала на ШЛ преди година, след което премина като свободен агент в Катар СК. Именно Кимпембе изнесе трофея на терена заедно с френската легенда на Арсенал Тиери Анри преди началото на вчерашния финал.

Снимки: Gettyimages

