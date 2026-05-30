Гледайте гладиаторските битки от SENSHI 31 в Пловдив
  3. ПСЖ направи нещо, което беше постигал само Реал Мадрид

ПСЖ направи нещо, което беше постигал само Реал Мадрид

Пари Сен Жермен триумфира в Шампионската лига за втора поредна година Парижани разплакаха Арсенал след изпълнение на дузпи и защитиха титлата си в най-престижния клубен турнир.

ПСЖ е едва вторият отбор в историята, който успява да вдигне трофея в ШЛ в две последователни години. Преди френския гранд това постигна единствено Реал Мадрид, който потвърди доминацията си през 2017 г., а след това спечели и трета поредна титла през 2018 г. Интересно е, че и тогава имаше френска връзка – начело на мадридчани беше Зинедин Зидан.

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Преди това, през 90-те години на миналия век, Ювентус и Милан играха в три последователни финала. „Бианконерите“ спечелиха трофея от първия опит, но след това загубиха от Борусия (Дортмунд) и Реал Мадрид. Милан пък спечели ШЛ при втория си опит, след поражение от Марсилия през 1993 г., но също не успя да задържи титлата.

В ерата на Купата на европейските шампиони (КЕШ) има пет подобни случая. Бенфика стана първият отбор, защитил титлата си през 1962 г., но след това никога повече не спечели европейски трофей, губейки осем финала. През 60-те години Интер на Еленио Ерера всяваше страх у съперниците си със своето „катеначо“.

Ливърпул стана първият английски клуб, защитил титлата си в КЕШ през 1978 г. Нотингам Форест пък сензационно спечели английското първенство през 1978 г. в първия си сезон след завръщането в елита, а след това взе две поредни Купи на шампионите. В края на 80-те Милан на Ариго Саки триумфира два пъти поред, малко преди турнирът да бъде ребрандиран.

Венгер: Давам 60:40 предимство за Арсенал, ПСЖ не са толкова стабилни като миналата година

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Донарума: Не можех да тренирам два-три дни след загубения бараж

Червен картон помогна на Шотландия да не се изложи срещу Кюрасао

Кафу, Санети и Мендиета с любопитни прогнози за финала

Нагелсман обяви добри новини за Нойер и издаде част от титулярите на Германия утре

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Левски се раздели с още един играч

За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

