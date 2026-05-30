ПСЖ направи нещо, което беше постигал само Реал Мадрид

Пари Сен Жермен триумфира в Шампионската лига за втора поредна година Парижани разплакаха Арсенал след изпълнение на дузпи и защитиха титлата си в най-престижния клубен турнир.

ПСЖ е едва вторият отбор в историята, който успява да вдигне трофея в ШЛ в две последователни години. Преди френския гранд това постигна единствено Реал Мадрид, който потвърди доминацията си през 2017 г., а след това спечели и трета поредна титла през 2018 г. Интересно е, че и тогава имаше френска връзка – начело на мадридчани беше Зинедин Зидан.

Преди това, през 90-те години на миналия век, Ювентус и Милан играха в три последователни финала. „Бианконерите“ спечелиха трофея от първия опит, но след това загубиха от Борусия (Дортмунд) и Реал Мадрид. Милан пък спечели ШЛ при втория си опит, след поражение от Марсилия през 1993 г., но също не успя да задържи титлата.

В ерата на Купата на европейските шампиони (КЕШ) има пет подобни случая. Бенфика стана първият отбор, защитил титлата си през 1962 г., но след това никога повече не спечели европейски трофей, губейки осем финала. През 60-те години Интер на Еленио Ерера всяваше страх у съперниците си със своето „катеначо“.

Ливърпул стана първият английски клуб, защитил титлата си в КЕШ през 1978 г. Нотингам Форест пък сензационно спечели английското първенство през 1978 г. в първия си сезон след завръщането в елита, а след това взе две поредни Купи на шампионите. В края на 80-те Милан на Ариго Саки триумфира два пъти поред, малко преди турнирът да бъде ребрандиран.

