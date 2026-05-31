В Арсенал записаха по-лоша статистика от 2006 година, когато играха с човек по-малко над 70 минути

Тимът на Арсенал загуби в съботната вечер финалния сблъсък с ПСЖ с 4:3 след изпълнение на дузпа, след като двата тима стигнаха до 1:1 в редовното време. Момчетата на Микел Артета успяха да поведат с ранен гол на Кай Хавертц още в шестата минута, но Усман Дембеле изравни от дузпа в 65-ата. Именно ранното попадение на германеца пък спомогна на “артилеристите” да демонстрират една от най-силните си страни през тази кампания, а именно играта без топка. Те до голяма степен се прибраха в своята половина, оставяйки на футболистите на ПСЖ да разиграват в по-дълги периоди кълбото, в голяма степен неуспешно, особено през първата част.

Arsenal have set the record for the lowest possession percentage for a team playing in a Champions League final (since records began in 2003-04).



The previous lowest record was also Arsenal, set in the 2006 Champions League final, which they played 72 minutes with 10 men. pic.twitter.com/94SSMHAirk — Match of the Day (@BBCMOTD) May 30, 2026

Именно това обуслови и в крайна сметка футболистите на Арсенал да регистрират най-ниския процент притежание на топката във финален мач от Шампионската лига, откакто се води статистика за този показател. Друг изключително интересен момент е, че тимът на Микел Артета не просто записа подобна негативна статистика от едва 24.7%, но и той е с цели 5% по-нисък от статистика на тима под ръководството на Арсен Венгер през 2006 година, когато “артилеристите” загубиха от Барселона, но играха с човек по-малко над 70 минути, тъй като Йенс Леман бе отстранен с директен червен картон след едва 18 минути игра. Въпреки това възпитаниците на Венгер успяха да поведат с гол на Сол Кемпбъл в 37-ата минута, но играчите на Барселона постигнаха пълен обрат в последния четвърт час с попадения на Самюел Ето’о (76’) и Белети (80’).

