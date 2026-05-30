  ПСЖ вече има повече трофеи в ШЛ от всички други френски клубове взети заедно

ПСЖ вече има повече трофеи в ШЛ от всички други френски клубове взети заедно

  • 30 май 2026 | 23:43
  • 380
  • 0

Само за два сезона Пари Сен Жермен спечели повече титли в Шампионската лига (две), отколкото всички френски клубове преди това взети заедно (една). Това стана факт след победата с дузпи над Арсенал в Будапеща тази вечер.

Марсилия беше първият френски тим, покорил върха в турнира, още в дебютния му сезон с групова фаза - 1992/93 г. До 2025 г. Франция нямаше друг победител.

Преди миналогодишния финал ПСЖ имаше само един трофей в Европа - Купата на носителите на купи през 1996 г. Сега обаче парижани компенсираха с две поредни титли от ШЛ и Суперкупата на Европа.

Френски клуб никога не е печелил Купа на УЕФА/Лига Европа и Лигата на конференциите.

Снимки: Gettyimages

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал
  • 30 май 2026 | 22:00

  • 30 май 2026 | 22:00
  • 66092
  • 442
Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив
  • 30 май 2026 | 21:17

  • 30 май 2026 | 21:17
  • 21546
  • 7
Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико
  • 30 май 2026 | 22:26

  • 30 май 2026 | 22:26
  • 4508
  • 9
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 27903
  • 74
