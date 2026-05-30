ПСЖ вече има повече трофеи в ШЛ от всички други френски клубове взети заедно

Само за два сезона Пари Сен Жермен спечели повече титли в Шампионската лига (две), отколкото всички френски клубове преди това взети заедно (една). Това стана факт след победата с дузпи над Арсенал в Будапеща тази вечер.
Марсилия беше първият френски тим, покорил върха в турнира, още в дебютния му сезон с групова фаза - 1992/93 г. До 2025 г. Франция нямаше друг победител.
Преди миналогодишния финал ПСЖ имаше само един трофей в Европа - Купата на носителите на купи през 1996 г. Сега обаче парижани компенсираха с две поредни титли от ШЛ и Суперкупата на Европа.
Френски клуб никога не е печелил Купа на УЕФА/Лига Европа и Лигата на конференциите.
