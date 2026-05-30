ПСЖ вече има повече трофеи в ШЛ от всички други френски клубове взети заедно

Само за два сезона Пари Сен Жермен спечели повече титли в Шампионската лига (две), отколкото всички френски клубове преди това взети заедно (една). Това стана факт след победата с дузпи над Арсенал в Будапеща тази вечер.

Марсилия беше първият френски тим, покорил върха в турнира, още в дебютния му сезон с групова фаза - 1992/93 г. До 2025 г. Франция нямаше друг победител.

364 - Les clubs français ont gagné plus de C1 sur les 364 derniers jours (Paris SG en 2025 et 2026) qu’au cours des 25188 précédents (Marseille en 1993). Doublé. pic.twitter.com/KubR8Bdf7e — OptaJean (@OptaJean) May 30, 2026

Преди миналогодишния финал ПСЖ имаше само един трофей в Европа - Купата на носителите на купи през 1996 г. Сега обаче парижани компенсираха с две поредни титли от ШЛ и Суперкупата на Европа.

Френски клуб никога не е печелил Купа на УЕФА/Лига Европа и Лигата на конференциите.

