ПСЖ изравни рекорд за най-много голове в един сезон

Пари Сен Жермен успя да се превърне в едва втория отбор в ерата на Шампионската лига, който печели поредни европейски титли, като по пътя си към втората последователна “Ушата” парижани бяха изключително резултатни.

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Европейските шампиони вкараха общо 45 гола и успяха да изравнят рекорда за най-много попадения в рамките на един сезон в турнира.

Преди това рекордът за най-много голове в един сезон на Шампионската лига се държеше от Барселона, която отбеляза 45 гола през сезон 1999/2000.

