Сър Алекс Фъргюсън се подиграл на Арсенал за стила при поздрава си към ПСЖ

  • 31 май 2026 | 16:47
Легендарният бивш мениджър на Манчестър Юнайтед, сър Алекс Фъргюсън, е поздравил президента на ПСЖ Насер Ал-Хелайфи след победата на парижани над Арсенал във финала на Шампионската лига (1:1, 4:3 след дузпи), като същевременно се е заял с „артилеристите“.

След триумфа на ПСЖ в събота вечер, сър Алекс Фъргюсън, който е печелил турнира два пъти през 1999 и 2008 г., е изпратил съобщение до Насер Ал-Хелайфи. В него шотландският специалист не е пропуснал да уязви дефанзивния стил на игра на Арсенал.

Насер, тук е Алекс Фъргюсън“, гласи съобщението. „Браво, беше трудна вечер за вас, но играхте срещу скучен отбор, който само се защитаваше. Насладете се на ваканцията си, заслужавате я.“, се казвало в съобщението на шотландеца. Именно Арсенал на Арсен Венгер бе един от най-сериозните противници на сър Алекс през голяма част от кариерата му начело на Манчестър Юнайтед.

Снимки: Gettyimages

