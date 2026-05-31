Примерът на Зидан, който донесе успех и на Енрике

С победата си над Арсенал след изпълнение на дузпи във финала в Будапеща, Пари Сен Жермен триумфира в Шампионската лига за втора поредна година.
Луис Енрике се нареди до Гуардиола, Зидан и Боб Пейсли
Една от тайните за повторния успех на парижани вероятно е решението на наставника Луис Енрике да заложи на абсолютно същите 10 полеви играчи като отпреди 12 месеца, когато те разбиха Интер с 5:0 във финала на турнира в Мюнхен. Единствената разлика беше на вратата, където този път пазеше Матвей Сафонов предвид това, че Джанлуиджи Донарума в момента е играч на Манчестър Сити.
Единственият друг случай, в който треньор пуска същите полеви играчи в два поредни финала на Шампионската лига е през 2017 и 2018 година, когато на този ход залага Зинедин Зидан. Това носи два триумфа на неговия Реал Мадрид първо срещу Ювентус (4:1), а след това и срещу Ливърпул (3:1).
Зидан и Енрике са и единствените двама треньори, които печелят титлата в турнира в две поредни години, откакто той носи името Шампионска лига (от 1992 г. насам). В цялата история на състезанието с това постижение могат да се похвалят 11 наставници, а единственият друг испанец освен треньора на ПСЖ, който го е правил, е Хосе Виялонга с Реал Мадрид през 1956 и 1957 година. От друга страна, Зизу остава единственият наставник с три поредни трофея в цялата история на турнира, тъй като го спечели и през 2016 година отново с "лос бланкос".
Съставът на Пари Сен Жермен в двата финала: Донарума/Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Фабиан, Витиня, Невеш, Дуе, Дембеле, Кварацхелия
Съставът на Реал Мадрид в двата финала: Навас, Карвахал, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Роналдо
