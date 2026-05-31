Примерът на Зидан, който донесе успех и на Енрике

С победата си над Арсенал след изпълнение на дузпи във финала в Будапеща, Пари Сен Жермен триумфира в Шампионската лига за втора поредна година.

Луис Енрике се нареди до Гуардиола, Зидан и Боб Пейсли

Една от тайните за повторния успех на парижани вероятно е решението на наставника Луис Енрике да заложи на абсолютно същите 10 полеви играчи като отпреди 12 месеца, когато те разбиха Интер с 5:0 във финала на турнира в Мюнхен. Единствената разлика беше на вратата, където този път пазеше Матвей Сафонов предвид това, че Джанлуиджи Донарума в момента е играч на Манчестър Сити.

10 - Paris SG have named the same 10 outfield players that started last year's UEFA Champions League final vs Inter. They are only the second side to field the same 10 outfield players in successive finals in the competition's history, after Real Madrid in 2017/2018. Continuity. pic.twitter.com/vVKd3j3Yie — OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2026

Единственият друг случай, в който треньор пуска същите полеви играчи в два поредни финала на Шампионската лига е през 2017 и 2018 година, когато на този ход залага Зинедин Зидан. Това носи два триумфа на неговия Реал Мадрид първо срещу Ювентус (4:1), а след това и срещу Ливърпул (3:1).

Luis Enrique becomes only the second manager 𝙀𝙑𝙀𝙍 to win the Champions League final in back-to-back seasons 🏆🌟



The King of Europe 👑 pic.twitter.com/pjsJC9fYD5 — LiveScore (@livescore) May 30, 2026

Зидан и Енрике са и единствените двама треньори, които печелят титлата в турнира в две поредни години, откакто той носи името Шампионска лига (от 1992 г. насам). В цялата история на състезанието с това постижение могат да се похвалят 11 наставници, а единственият друг испанец освен треньора на ПСЖ, който го е правил, е Хосе Виялонга с Реал Мадрид през 1956 и 1957 година. От друга страна, Зизу остава единственият наставник с три поредни трофея в цялата история на турнира, тъй като го спечели и през 2016 година отново с "лос бланкос".

🇪🇸 Luis Enrique is the first Spanish manager to lift back-to-back Champions League trophies since José Villalonga with Real Madrid in 1955/56 and 1956/57. pic.twitter.com/jrN5Nv9dls — Football Insider (@footyinsider247) May 30, 2026

Съставът на Пари Сен Жермен в двата финала: Донарума/Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Фабиан, Витиня, Невеш, Дуе, Дембеле, Кварацхелия

Съставът на Реал Мадрид в двата финала: Навас, Карвахал, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Роналдо

Снимки: Imago