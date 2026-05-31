Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Големият талант на българския моторспорт Никола Цолов уважи събитието Red Bull Kart Fight, което се проведе в центъра на София и даде ексклузивно интервю пред Sportal.bg.

В него Българския лъв говори за спорните наказания, които получи в хода на последния кръг във Формула 2 в Канада и как те го мотивират да се представя още по-силно в предстоящите състезания. Той също така коментира и факта, че неговото име вече започна да се спряга сред кандидатите за място във Формула 1 през сезон 2027, казвайки, че това е съвсем възможно.

Никола, добре дошъл в България, за кратко, как се чувстваш обратно на родна земя?

Чувствам се супер, отново да почувствам енергията на София, на България и се надявам, че ще се заредя добре с позитивна енергия и подкрепата на всички фенове, които са уважили деня да дойдат тук и това да ме зареди за следващото състезание, което предстои в Монако.

Ти каза за Монако, но няма как да не попитам за случилото се в Монреал преди само седмица. Доста спорни решения на комисарите срещу теб в спринта и отново в основното състезание. Как се чувстваш седмица по-късно, утихна ли тази емоция, или те зарежда и амбицира повече за следващите състезания?

Със сигурност ми трябваше малко време да преработя случилото се. Чисто ментално беше доста тежък момент. Малко го усетих все едно най-добрият ти приятел те прегръща и ти забива нож в гърба. Така че, трябваше ми време да се върна в ритъм, но със сигурност го използвам като гориво за мотивация. Взимам позитивите от уикенд, че бяхме най-бързите, че бяхме най-адаптивните към условията, което ще ни помогне много в голямата картина в шампионата. Надявам се това да продължи и гледам позитивно напред.

Предстоят писти във Формула 2, на които ти беше много бърз във Формула 3 през последните години. Надяваш ли се тази скорост от Формула 3 да се прехвърли и във Формула 2, връщайки се на писти като Монако, Барселона и Австрия, където ти спечели през миналата година преди дисквалификацията?

Силно се надявам, да. Мисля, че са силни писти за мен. Добра възможност за мен и отбора да наваксаме загубеното от последните два кръга. За мен най-важното е просто да имаме постоянни резултати, така че точките са нещото, върху което се фокусираме най-много в момента.

Няма как да не те попитам и предвид факта, че в момента ти си водещият пилот в академията на Ред Бул. Да очакваме ли скоро да те видим и по време на състезателен уикенд във Формула 1 по време на свободни тренировки да караш?

Мисля, че още е много рано в годината. За да се случи това на мен ми трябва първо тестов ден във Формула 1, според правилата трябва да направя 300 километра в кола от Формула 1, които още не съм направил. Така че, в момента, в който дойде тази възможност, разбира се, аз съм готов за нея. Така че е съвсем възможно, но това зависи много от резултатите ми и това как продължавам да се справям тази година.

И последен въпрос, някои международни медии вече започнаха да спрягат твоето име като потенциален кандидат за място на стартовата решетка във Формула 1 догодина, как те кара да се чувстваш това?

Дава ми мотивация, че хората вярват в мен, не само в България, но и извън. Разбира се, това ме мотивира просто да продължавам напред и е съвсем възможно.

Снимки: Sportal.bg