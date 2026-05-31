Стряскащите числа след буйната нощ във Франция

Обезпокоителните числа около буйствата във Франция след снощния триумф на Пари Сен Жермен в Шампионската лига продължават да нарастват. Това стана ясно след последния брифинг на френския министър на вътрешните работи Лоранс Нунес.

Стотици задържани след триумфа на ПСЖ снощи

Според разгласените данни в цялата страна са били направени 780 ареста през изминалата нощ, което е ръст от 32% спрямо миналата година, когато също имаше масови безредици във Франция след първия тримф на ПСЖ. От въпросните 780 арестувани, 457 са останали под стража. От друга страна, 57 са ранените полицаи, а пострадалите цивилни са 219, от които 8 са в тежко състояние.

Victoire du PSG: Laurent Nuñez évoque "780 interpellations, dont 480 à Paris" et 57 forces de l'ordre blessées pic.twitter.com/FsUHkwzVRl — BFM (@BFMTV) May 31, 2026

Междувременно, рано сутринта от парижката прокуратура обявиха последиците от изстъпленията конкретно във френската столица. Задържаните са 277: 195 възрастни и 82 непълнолетни. Повечето провинения са за атаки срещу служители на реда, след което идват имуществените престъпления като кражбите и вандализма, както и други прояви на нарушение на обществения ред като незаконно притежание на огнестрелно оръжия. Задържани има и заради събирания с намерение за извършване на престъпления, включително след като са били използвани методи за разпръскване на тълпи. Впоследствие Нунес даде по-актуална информация, че арестуваните в града са 480.

🚨🚨 Le Ministre de l’intérieur, Laurent Nunez, ANNONCE :



▫️780 interpellations en France 🇫🇷 (32% de plus que l’année dernière)

▫️457 gardes à vues

▫️57 policiers blessés

▫️219 blessés (8 graves)



(@le_Parisien) pic.twitter.com/Fv0qf8MyDS — BeFootball (@_BeFootball) May 31, 2026

От кметството на осми район на Париж пък осъдиха безредиците и призоваха напълно да се забранят масовите събирания в района на Шанз-Елизе. Въпреки това довечера ще има шампионски парад във френската столица, като за целта са мобилизирани 5780 полицаи и 2500 пожарникари. Очакванията са само на Марсово поле, където ще започнат празненствата в ранния следобед, да има близо 100 хиляди души. За 18:00 часа местно време е предвидена визита при президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец, а същинският купон е предвиден на “Парк де Пренс” от 19:30 часа.

