Маркиньос: Показахме, че имаме завършен отбор и манталитет на победители

Маркиньос бе много щастлив, след като вдигна втората поредна титла в Шампионската лига с Пари Сен Жермен, която нареди френския тим до Реал Мадрид.

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Това са едва двата тима, вдигали “Ушатата” след края на епохата на Купата на европейските шампиони.

Маркиньос влезе в историята на френския футбол

"Този път бяха различни емоции. Показахме, че искаме този трофей още от първия ден на турнира. Треньорът ни каза, че е още по-трудно да спечелим за втора поредна година купата. Днес показахме, че имаме завършен отбор и манталитет на победители. Виждате Гонсало, Бералдо, които влязоха в игра, как изпълниха дузпите. Атмосферата на стадиона бе невероятна. Благодаря и на всички, които ни подкрепяха в Париж! Забавлявайте се и не създавайте проблеми", завърши бразилският национал.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google