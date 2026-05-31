Ето за какво съжалява Луис Енрике след спечеления финал

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике призна, че е постъпил много несправедливо спрямо халфа на тима Уарен Заир-Емери, оставяйки го като резерва във финала на Шампионската лига срещу Арсенал, който френският първенец спечели след изпълнение на дузпи.

Очакванията бяха 20-годишният полузащитник да стартира като титуляр, но вместо това от първата минута започна Фабиан Руис, който подобно на финала на турнира преди година в Мюнхен, действаше заедно с Витиня и Жоао Невеш в средата на терена. Все пак френският национал наистина взе участие в мача, влизайки като резерва в началото на продълженията именно на мястото на испанския си съотборник.

“Бих искал да подчертая едно нещо: днес бях много несправедлив към Уарен като треньор. Той заслужаваше да играе в този финал. Даде всичко от себе си, показа своя характер и прие моето решение. В минутите, в които получи, той показа, че е истински професионалист и много специален човек”, заяви Енрике на пресконференцията си след финала.

Именно Заир-Емери беше сред най-използваните от испанския специалист футболисти през изминалия сезон, след като записа общо 54 мача с три гола и пет асистенции.

