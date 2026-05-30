Испанските треньори настигнаха италианските по брой спечели европейски клубни титли

Испанските треньори вече имат 13 триумфа в историята на КЕШ/Шампионска лига, с което се изравниха на върха с италианските си колеги.

Това стана факт, след като воденият от Луис Енрике отбор на Пари Сен Жермен победи Арсенал във финала на турнира. За специалиста от Хихон това е трети трофей в надпреварата. По този начин той се нареди до Пеп Гуардиола, който също има три титли.

🌟🌟🌟 3 CHAMPIONS PARA LUIS ENRIQUE 🌟🌟🌟 pic.twitter.com/79FfQmNjFc — Diario AS (@diarioas) May 30, 2026

Други испански треньори, печелили отличието, са Мигел Муньос, Висенте дел Боске и Хосе Вилялонга с по две победи, както и Рафаел Бенитес с един триумф.

Италианските специалисти също имат 13 спечелени финала. След тях в класацията се нареждат германските треньори с 10 титли и английските със 7.

