Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Испанските треньори настигнаха италианските по брой спечели европейски клубни титли

Испанските треньори настигнаха италианските по брой спечели европейски клубни титли

  • 30 май 2026 | 23:59
  • 208
  • 0

Испанските треньори вече имат 13 триумфа в историята на КЕШ/Шампионска лига, с което се изравниха на върха с италианските си колеги.

Това стана факт, след като воденият от Луис Енрике отбор на Пари Сен Жермен победи Арсенал във финала на турнира. За специалиста от Хихон това е трети трофей в надпреварата. По този начин той се нареди до Пеп Гуардиола, който също има три титли.

Други испански треньори, печелили отличието, са Мигел Муньос, Висенте дел Боске и Хосе Вилялонга с по две победи, както и Рафаел Бенитес с един триумф.

Италианските специалисти също имат 13 спечелени финала. След тях в класацията се нареждат германските треньори с 10 титли и английските със 7.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Маркиньос: Показахме, че имаме завършен отбор и манталитет на победители

Маркиньос: Показахме, че имаме завършен отбор и манталитет на победители

  • 31 май 2026 | 00:12
  • 53
  • 0
За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

  • 31 май 2026 | 00:04
  • 16492
  • 9
Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

  • 30 май 2026 | 23:52
  • 1527
  • 4
ПСЖ вече има повече трофеи в ШЛ от всички други френски клубове взети заедно

ПСЖ вече има повече трофеи в ШЛ от всички други френски клубове взети заедно

  • 30 май 2026 | 23:43
  • 382
  • 0
ПСЖ изравни рекорд за най-много голове в един сезон

ПСЖ изравни рекорд за най-много голове в един сезон

  • 30 май 2026 | 23:36
  • 398
  • 1
ПСЖ е седмият отбор през 21 век, който печели повече от веднъж ШЛ

ПСЖ е седмият отбор през 21 век, който печели повече от веднъж ШЛ

  • 30 май 2026 | 23:33
  • 313
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

  • 30 май 2026 | 22:00
  • 66102
  • 442
Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

  • 30 май 2026 | 21:17
  • 21553
  • 7
Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

  • 30 май 2026 | 22:26
  • 4513
  • 9
Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

  • 30 май 2026 | 23:52
  • 1527
  • 4
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 27906
  • 74
За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

  • 31 май 2026 | 00:04
  • 16492
  • 9