Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

  • 31 май 2026 | 21:06
  • 13559
  • 23

Националният отбор по минифутбол на България продължава с великолепното си представяне на европейското първенство в Братислава. Днес “лъвовете” разгромиха с 6:1 Франция в 1/8-финален двубой и продължават напред за сметка на “петлите”.

“Трикольорите” наложиха тотално надмощие и положенията пред противниковата врата следваха едно след друго. Нашите обаче откриха резултата чак в 21-вата минута, тъй като преди това изпуснаха 4-5 чисти ситуации. Момчил Кузманов изведе майсторски с едно докосване Любомир Генчев и вторият отбеляза с техничен шут сам срещу вратаря.

Гигу изненадващо изравни в последната минута на първата част след финт и силен шут от границата на пеналта.

Нашите обаче отговориха светкавично секунди по-късно. Вратарят на французите излезе неразчетено при хвърляне на тъч, а от грешката се възползва Ивайло Тодоров, който бе заел позиция на задната греда и вкара с глава.

След почивката “трикольорите” бяха още по-убедителни с цели четири безответни гола. Владимир Айтов получи в 36-ата минута

подаване зад защитата, овладя на гърди и пусна технично в близкия ъгъл на противниковата врата.

Четири минути по-късно Николай Маринов се измъкна от опеката на бранител и с левия крак не остави шанс на противниковия страж.

В 46-ата минута французите си вкараха автогол, а 60 секунди по-късно Божидар Петелов оформи крайното 6:1 след бързо разиграване от корнер и отличен пас към него и той нямаше как да сбърка на метър пред празната врата.

Така “лъвовете” не оставиха съмнение в превъзходството си и продължават на 1/4-финалите без допусната загуба. Там ще се изправим срещу отборът на Унгария, елиминирал трудно Босна и Херцеговина.

България - Франция 6:1

1:0 Любомир Генчев 21
1:1 Мунир Гагу 25
2:1 Ивайло Тодоров 25+1
3:1 Владимир Айтов 36
4:1 Николай Маринов 40
5:1 Сино 46 авт.
6:1 Божидар Петелов 47

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

  • 31 май 2026 | 18:05
  • 9149
  • 19
Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
  • 9870
  • 26
Иван Турицов подписа с новия си клуб

Иван Турицов подписа с новия си клуб

  • 31 май 2026 | 17:14
  • 23763
  • 22
Треньорът и футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива

Треньорът и футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива

  • 31 май 2026 | 16:46
  • 1178
  • 0
Фратрия се раздели с двама от нападателите си

Фратрия се раздели с двама от нападателите си

  • 31 май 2026 | 16:35
  • 2003
  • 0
Локомотив (Мездра) вдигна купата

Локомотив (Мездра) вдигна купата

  • 31 май 2026 | 16:03
  • 2570
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

  • 31 май 2026 | 20:01
  • 8568
  • 11
Контрола: Германия 0:0 Финландия, домакините пропуснаха чист гол

Контрола: Германия 0:0 Финландия, домакините пропуснаха чист гол

  • 31 май 2026 | 21:41
  • 2262
  • 12
Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
  • 9870
  • 26
Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

  • 31 май 2026 | 18:05
  • 9149
  • 19
Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

  • 31 май 2026 | 19:10
  • 6183
  • 12