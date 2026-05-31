Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

Националният отбор по минифутбол на България продължава с великолепното си представяне на европейското първенство в Братислава. Днес “лъвовете” разгромиха с 6:1 Франция в 1/8-финален двубой и продължават напред за сметка на “петлите”.

“Трикольорите” наложиха тотално надмощие и положенията пред противниковата врата следваха едно след друго. Нашите обаче откриха резултата чак в 21-вата минута, тъй като преди това изпуснаха 4-5 чисти ситуации. Момчил Кузманов изведе майсторски с едно докосване Любомир Генчев и вторият отбеляза с техничен шут сам срещу вратаря.

Гигу изненадващо изравни в последната минута на първата част след финт и силен шут от границата на пеналта.

Нашите обаче отговориха светкавично секунди по-късно. Вратарят на французите излезе неразчетено при хвърляне на тъч, а от грешката се възползва Ивайло Тодоров, който бе заел позиция на задната греда и вкара с глава.

След почивката “трикольорите” бяха още по-убедителни с цели четири безответни гола. Владимир Айтов получи в 36-ата минута

подаване зад защитата, овладя на гърди и пусна технично в близкия ъгъл на противниковата врата.

Четири минути по-късно Николай Маринов се измъкна от опеката на бранител и с левия крак не остави шанс на противниковия страж.

В 46-ата минута французите си вкараха автогол, а 60 секунди по-късно Божидар Петелов оформи крайното 6:1 след бързо разиграване от корнер и отличен пас към него и той нямаше как да сбърка на метър пред празната врата.

Така “лъвовете” не оставиха съмнение в превъзходството си и продължават на 1/4-финалите без допусната загуба. Там ще се изправим срещу отборът на Унгария, елиминирал трудно Босна и Херцеговина.

България - Франция 6:1

1:0 Любомир Генчев 21

1:1 Мунир Гагу 25

2:1 Ивайло Тодоров 25+1

3:1 Владимир Айтов 36

4:1 Николай Маринов 40

5:1 Сино 46 авт.

6:1 Божидар Петелов 47

