  Анри към Луис Енрике: От 90-те не сме виждали отбор, който да играе така уверено, както ПСЖ

Анри към Луис Енрике: От 90-те не сме виждали отбор, който да играе така уверено, както ПСЖ

Присъствайки в Будапеща за финала на Шампионската лига, спечелен от ПСЖ след изпълнение на дузпи срещу Арсенал (1:1, 4:3 при дузпите), Тиери Анри поздрави Луис Енрике, като подчерта приноса му за френския футбол. Легендарният нападател на Арсенал поздрави испанския треньор, който изведе ПСЖ до втори пореден триумф в турнира.

„След напускането на Мбапе вие казахте, че отборът ви ще бъде по-добър, че ще се развива като екип и ще печели като екип. Вие не просто го казахте, вие го направихте, и то отново“, отбеляза Анри. „Вече съм казвал, че хората понякога бъркат арогантността със самоувереността.“

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

„Вие знаете точно къде се намира вашият отбор и накъде трябва да върви“, продължи легендата на „артилеристите“. „Трябва да кажа, че това, което правите за френския футбол, е забележително, защото, знаете ли, може би от 90-те години насам не сме виждали в Европа отбор да играе по този начин, с толкова голяма увереност.“

В Арсенал записаха по-лоша статистика от 2006 година, когато играха с човек по-малко над 70 минути

След като спечели титлата в Англия този сезон за първи път след ерата на „Непобедимите“ от 2004 г., чийто лидер беше именно Тиери Анри, Арсенал мечтаеше да спечели и първия си трофей в Шампионската лига. През 2006 г. Анри и съотборниците му загубиха финала срещу Барселона (2:1), въпреки че също бяха открили резултата.

В съботния мач Арсенал поведе с гол на Кай Хаверц в 5-ата минута. ПСЖ изравни от дузпа, реализирана от Усман Дембеле в 64-ата минута, преди да триумфира след изпълнение на наказателни удари. След победата си над Интер Милан (5:0) през 2025 г., парижкият клуб спечели втора поредна титла – постижение, което през XXI век е постигано единствено от Реал Мадрид. „Кралете“ от Мадрид бяха записали хеттрик между 2016 и 2018 г.

Снимки: Gettyimages

