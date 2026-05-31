Арсенал регистрира рекордно нисък процент притежание на топката във финал

Арсенал регистрира най-ниския процент на притежание на топката във финален мач от Шампионската лига, откакто се води подобна статистика. В решителния двубой за трофея срещу Пари Сен Жермен, завършил 1:1 в редовното време и 3:4 след изпълнение на дузпи в полза на парижани, „топчиите“ владееха кълбото в едва 24,7% от игровото време. Това е най-лошият показател, регистриран във финал на турнира от сезон 2003/04 насам.

Статистиката показва също, че досега отборът на Арсенал, воден от Микел Артета, никога не е имал толкова нисък процент на владеене на топката в мач, в който е играл с пълен състав през цялото време.

24.7% - Arsenal’s possession average (24.7%) was the lowest by a team in a UEFA Champions League final on record (since 2003-04), as well as their lowest in any match under Mikel Arteta where they had 11 men on the pitch throughout. Reactive. pic.twitter.com/OzIPhBzKKY — OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2026

За целия мач "топчиите" отправиха 8 удара, като само един от тях беше точен - голът на Кай Хавертц.



Арсенал не стигна до трофея, въпреки че не загуби в редовното време нито един мач в хода на турнира. Тимът беше първи в класирането в основната фаза с пълен актив от 24 точки. На осминафиналите, четвъртфиналите и полуфиналите лондончани записаха по една победа и едно равенство.

Снимки: Gettyimages