Арсенал регистрира рекордно нисък процент притежание на топката във финал

  • 31 май 2026 | 00:15
  • 646
  • 1

Арсенал регистрира най-ниския процент на притежание на топката във финален мач от Шампионската лига, откакто се води подобна статистика. В решителния двубой за трофея срещу Пари Сен Жермен, завършил 1:1 в редовното време и 3:4 след изпълнение на дузпи в полза на парижани, „топчиите“ владееха кълбото в едва 24,7% от игровото време. Това е най-лошият показател, регистриран във финал на турнира от сезон 2003/04 насам.

Статистиката показва също, че досега отборът на Арсенал, воден от Микел Артета, никога не е имал толкова нисък процент на владеене на топката в мач, в който е играл с пълен състав през цялото време.

За целия мач "топчиите" отправиха 8 удара, като само един от тях беше точен - голът на Кай Хавертц.

Арсенал не стигна до трофея, въпреки че не загуби в редовното време нито един мач в хода на турнира. Тимът беше първи в класирането в основната фаза с пълен актив от 24 точки. На осминафиналите, четвъртфиналите и полуфиналите лондончани записаха по една победа и едно равенство.

Снимки: Gettyimages

Маркиньос: Показахме, че имаме завършен отбор и манталитет на победители

За втора поредна година радостта е в Париж: Вижте всичко най-интересно около големия финал тук

Испанските треньори настигнаха италианските по брой спечели европейски клубни титли

Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

ПСЖ вече има повече трофеи в ШЛ от всички други френски клубове взети заедно

ПСЖ изравни рекорд за най-много голове в един сезон

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

Левски се раздели с още един играч

