Стотици задържани след триумфа на ПСЖ снощи

Френската полиция задържа над 400 души по време на безредици, обхванали няколко града след победата на Пари Сен Жермен на финала на Шампионската лига, съобщи Le Figaro, позовавайки се на данни от правоохранителните органи. 235 души бяха задържани в Парижкия столичен район. Безредиците се разпространиха в Хавър, Ажан, Монпелие и Дижон.
„Празненствата в някои градове, включително Париж, бяха съпроводени с безредици, което наложи намесата на правоохранителните органи“, цитира вестникът министерството. На финала на Шампионската лига в Будапеща ПСЖ победи Арсенал (1:1, дузпи 4:3).
ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал
