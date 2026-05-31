Стотици задържани след триумфа на ПСЖ снощи

Френската полиция задържа над 400 души по време на безредици, обхванали няколко града след победата на Пари Сен Жермен на финала на Шампионската лига, съобщи Le Figaro, позовавайки се на данни от правоохранителните органи. 235 души бяха задържани в Парижкия столичен район. Безредиците се разпространиха в Хавър, Ажан, Монпелие и Дижон.

PSG won Champions League again & their fans turned Paris into a warzone pic.twitter.com/hXvayTNsm3 — Barstool Sports (@barstoolsports) May 31, 2026

„Празненствата в някои градове, включително Париж, бяха съпроводени с безредици, което наложи намесата на правоохранителните органи“, цитира вестникът министерството. На финала на Шампионската лига в Будапеща ПСЖ победи Арсенал (1:1, дузпи 4:3).

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Снимки: Gettyimages