ПСЖ заработи 146 млн. евро, Арсенал с рекордни приходи за английски клуб

Пари Сен Жермен е спечелил 146 милиона евро от наградния фонд в тазгодишното издание на Шампионската лига. Парижани триумфираха в турнира за втора поредна година, след като надвиха Арсенал след изпълнение на дузпи.

Победата във финала донесе на френския клуб 6,5 милиона евро.

Освен това, класирането за Суперкупата на Европа гарантира на парижани още 4 милиона евро. В този мач, който ще се проведе през август в Залцбург, те ще се изправят срещу Астън Вила. Евентуална победа би добавила още 1 милион евро към приходите им.

От своя страна, Арсенал заработи около 143 милиона евро. Тази сума представлява рекорден приход от наградни фондове за английски клуб в историята на турнира.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages