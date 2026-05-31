Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
Националният селекционер на България Александър Димитров говори пред медиите преди утрешната контрола с Черна гора. Той призна, че противникът на "лъвовете" е доста неудобен и силен и разкри, че не може да създаде ядро в центъра на терена, заради много контузени футболисти.

"Стараем се да я създадем. Сезонът беше дълъг и тежък за повечето играчи, поздравявам ги за представянето им в клубовете. Има още около 10 дена в които те трябва да се мобилизират, концентрират и да изиграят двата мача преди да се отдадат на почивка.

Минал съм и съм бил на стадион “Христо Ботев”. За мен е чест да бъда тук. Промените, които са направени, са положителни и в крак с модерния футбол. Има четири месеца, доста текучество има в състава с оглед на контузените играчи. Това ще даде шанс на дебютанти за изява. Ще могат да се представят, да дадат максимума, за да знаем в Лигата на нациите на кого можем да разчитаме. Там отговорността е много голяма и искаме да се представим възможно най-добре.

Всеки един мач, всяка една победа носи самочувствие и допълнителна увереност, от която ние се нуждаем, за да влезем още по уверени в Лигата на нациите. За нас най-важно е следващият мач. Не мислим чак толкова далеко за Лигата на нациите. Проблемът е, че не можем да направим едно ядро в центъра на терена. Постоянно сменяме състезателите по обективни причини. Една основна тройка халфове - Кръстев, Груев и Кристиян Стоянов са с контузии. Налага се да се сменя двойката централни защитници, което допълнително затруднява нашите цели. Но на тези играчи, които ще ги заменят, имаме доверие и смятаме, че ще се представят на подходящо ниво.

Поздравявам президента на БФС и целият изпълком за смелостта, с която направиха тази стъпка. Тя беше необходима, защото положението излизаше извън контрол. Имаше мачове, в които само съдиите бяха българи. Преля се чашата и трябваше да се вземат мерки. С тези мерки от предходната година, когато се въведе правилото с играч до 21 година, тогава излязоха няколко много добри играчи в младежка възраст и направи избора на селекционера на младежите доста по-голям. И нашият избор ще е по-голям. За съжаление може би чашата преля с налагането на толкова много чужденци. Нашите играчи заслужават доверие, трябва да им се даде шанс и те да го грабнат.

Всички са лидери в отбора. Комуникацията и атмосферата в съблекалнята е страхотна, но ще видим утре. Утре трябва да се докаже добрата атмосфера на терена.

Гледахме им последните четири мача на Черна гора. Силен отбор, добре организиран. Контраатаката им е много силна. Като индивидуалности са много силни. Само централният им нападател струва 30 милиона. Черна гора е втората по височина нация, може да имаме проблеми. Включват доста състезатели в предни позиции на скорост. Много неприятен и труден съперник. В последните пет мача нямаме победа срещу тях. Ще работим тази тенденция да я променим”, заяви Димитров.

