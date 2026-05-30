Витиня е играч на мача във финала

Полузащитникът на Пари Сен Жермен Витиня беше определен за официален "Играч на мача" във финала на Шампионската лига срещу Арсенал, който бе решен с дузпи.

Португалецът престоя на терена до края на първото продължение, след което бе заменен от Лукас Бералдо.

🔴🔵🥇 Vitinha, Man of the Match in Champions League Final. pic.twitter.com/rMWnHxpsUS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026

Групата на техническите наблюдатели на УЕФА, която взема решението за индивидуалния приз, коментира: „Витиня беше най-добрият играч на ПСЖ тази вечер. Той пое контрола в средата на терена, особено през второто полувреме, като движеше отбора си напред и задаваше темпото. Отлично представяне от португалския полузащитник".

Предишната година наградата отново бе спечелена от играч на ПСЖ, като тогава това бе Дезире Дуе. Иначе Витиня завърши сезона в Шампионската лига със 6 гола и 1 асистенция в общо 17 мача.

