ПСЖ 0:1 Арсенал, Хавертц даде преднина на английския шампион

Пари Сен Жермен и Арсенал играят при резултат 0:1 на “Пушкаш Арена” в Будапеща в големия финал на Шампионската лига за сезон 2025/26. Кай Хавертц откри резултата в шестата минута. Парижани ще се опитат да защитят трофея, който спечелиха преди година след разгром срещу Интер (5:0), докато “топчиите” търсят първо отличие от най-престижния клубен турнири. Това е едва втори финал на Арсенал в Шампионската лига. Първият бе преди точно 20 години, когато лондончани загубиха от Барселона с 1:2.

И двата отбора спечелиха шампионските титли в своите първенства.

ПСЖ няма загуба в 11 поредни елиминационни срещи в Шампионската лига, докато Арсенал е отборът, изиграл най-много двубои в турнира без да е спечелил трофея - 225. Освен това “топчиите” са единственият непобеден тим в Шампионската лига през този сезон.

Тимът на Луис Енрике отбеляза 44 гола в надпреварата от началото на кампанията и е на едно попадение от рекорда на Барселона от сезон 1999/2000. Арсенал пък е тимът с най-добра защита в турнира, като в 14 мача "топчиите" са допуснали едва шест попадения.

Двата тима имат скорошна история в турнира. През май 2025 г. ПСЖ отстрани Арсенал на полуфиналите след победа с 2:1 у дома и 1:0 в Лондон. Въпреки това, Арсенал помни успеха си от октомври 2024 г., когато надигра ПСЖ с 2:0 в груповата фаза с голове на Кай Хавертц и Букайо Сака.

Общо мачовете между ПСЖ и Арсенал в ШЛ са седем, като двата отбора имат по две победи, а три от двубоите са завършили при равен резултат.

Големите новини в състава на Микел Артета са няколко - Кай Хавертц започва на върха на атаката, докато Виктор Гьокереш остава на пейката за началото. В ролята на десен бек ще влезе Кристиан Москера, тъй като Юриен Тимбер явно не е готов за титуляр, след като в последните осем седмици лекуваше контузия. Пиеро Инкапие стартира отляво за сметка на Рикардо Калафиори. В халфовата линия 19-годишният Майлс Люис-Скели е предпочетен пред Мартин Субименди. Леандро Тросар и Букайо Сака ще действат по крилата.

COME ON YOU GUNNERS!! — Arsenal (@Arsenal) May 30, 2026

Ашраф Хакими, който до последно се възстановяваше от травма, пък започва отдясно на отбраната на Пари Сен Жермен. Носителят на “Златната топка” Усман Дембеле също е напълно готов и стартира на върха на атаката. Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе ще му помагат по фланговете.

Преди началото на двубоя бе организирана традиционната церемония по откриването на финала. В центъра ѝ бе изпълнение на групата The Killers, която компилира част от най-известните си песни. Квартетът има над 35 милиона продадени албума по целия свят и каталог, включващ мултиплатинени хитове като Mr. Brightside, When You Were Young и Human.

Преснал Кимпембе и Тиери Анри пък изнесоха трофея на терена. Унгарският концертен пианист Адам Дьорд пък изпълни на живо химна на Шампионската лига.

В първите минути ПСЖ владееше уверено топката в своята половина, а Арсенал пресираше високо. В шестата Невеш не изчисти добре около централната зона, топката рикошира в ръката на Тросар, но тя бе плътно пред тялото му. Така се получи извеждащо подаване към Хавертц, който напредна отляво и със страхотен изстрел прати кълбото под напречната греда от малък ъгъл - хубав гол и преднина за Арсенал.

Германецът се разписва във финал на Шампионската лига за втори път, след като през 2021 година именно той донесе победата на Челси над Манчестър Сити с 1:0.

