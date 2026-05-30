ПСЖ 0:1 Арсенал, Хавертц даде преднина на английския шампион

Пари Сен Жермен и Арсенал играят при резултат 0:1 на “Пушкаш Арена” в Будапеща в големия финал на Шампионската лига за сезон 2025/26. Кай Хавертц откри резултата в шестата минута. Парижани ще се опитат да защитят трофея, който спечелиха преди година след разгром срещу Интер (5:0), докато “топчиите” търсят първо отличие от най-престижния клубен турнири. Това е едва втори финал на Арсенал в Шампионската лига. Първият бе преди точно 20 години, когато лондончани загубиха от Барселона с 1:2.
И двата отбора спечелиха шампионските титли в своите първенства.
ПСЖ няма загуба в 11 поредни елиминационни срещи в Шампионската лига, докато Арсенал е отборът, изиграл най-много двубои в турнира без да е спечелил трофея - 225. Освен това “топчиите” са единственият непобеден тим в Шампионската лига през този сезон.
Тимът на Луис Енрике отбеляза 44 гола в надпреварата от началото на кампанията и е на едно попадение от рекорда на Барселона от сезон 1999/2000. Арсенал пък е тимът с най-добра защита в турнира, като в 14 мача "топчиите" са допуснали едва шест попадения.
Двата тима имат скорошна история в турнира. През май 2025 г. ПСЖ отстрани Арсенал на полуфиналите след победа с 2:1 у дома и 1:0 в Лондон. Въпреки това, Арсенал помни успеха си от октомври 2024 г., когато надигра ПСЖ с 2:0 в груповата фаза с голове на Кай Хавертц и Букайо Сака.
Общо мачовете между ПСЖ и Арсенал в ШЛ са седем, като двата отбора имат по две победи, а три от двубоите са завършили при равен резултат.
Големите новини в състава на Микел Артета са няколко - Кай Хавертц започва на върха на атаката, докато Виктор Гьокереш остава на пейката за началото. В ролята на десен бек ще влезе Кристиан Москера, тъй като Юриен Тимбер явно не е готов за титуляр, след като в последните осем седмици лекуваше контузия. Пиеро Инкапие стартира отляво за сметка на Рикардо Калафиори. В халфовата линия 19-годишният Майлс Люис-Скели е предпочетен пред Мартин Субименди. Леандро Тросар и Букайо Сака ще действат по крилата.
Ашраф Хакими, който до последно се възстановяваше от травма, пък започва отдясно на отбраната на Пари Сен Жермен. Носителят на “Златната топка” Усман Дембеле също е напълно готов и стартира на върха на атаката. Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе ще му помагат по фланговете.
Преди началото на двубоя бе организирана традиционната церемония по откриването на финала. В центъра ѝ бе изпълнение на групата The Killers, която компилира част от най-известните си песни. Квартетът има над 35 милиона продадени албума по целия свят и каталог, включващ мултиплатинени хитове като Mr. Brightside, When You Were Young и Human.
Преснал Кимпембе и Тиери Анри пък изнесоха трофея на терена. Унгарският концертен пианист Адам Дьорд пък изпълни на живо химна на Шампионската лига.
В първите минути ПСЖ владееше уверено топката в своята половина, а Арсенал пресираше високо. В шестата Невеш не изчисти добре около централната зона, топката рикошира в ръката на Тросар, но тя бе плътно пред тялото му. Така се получи извеждащо подаване към Хавертц, който напредна отляво и със страхотен изстрел прати кълбото под напречната греда от малък ъгъл - хубав гол и преднина за Арсенал.
Германецът се разписва във финал на Шампионската лига за втори път, след като през 2021 година именно той донесе победата на Челси над Манчестър Сити с 1:0.
