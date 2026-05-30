ПСЖ е седмият отбор през 21 век, който печели повече от веднъж ШЛ

  • 30 май 2026 | 23:33
Пари Сен Жермен спечели Шампионската лига за сезон 2025/26, побеждавайки английския Арсенал на финала в Будапеща след 1:1 в рамките на 120 минути и успех с 4:3 при дузпите.

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

По този начин парижани спечелиха най-високото клубно състезание в Европа за втора поредна година, превръщайки се в седмия клуб през 21-ви век, който вдига трофея повече от веднъж.

ПСЖ направи нещо, което беше постигал само Реал Мадрид

Преди това същото бяха постигали Реал Мадрид (2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), Барселона (2006, 2009, 2011, 2015), Байерн Мюнхен (2001, 2013, 2020), Милан (2003, 2007), Ливърпул (2005, 2019), Челси (2012, 2021).

За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

Французите станаха и едва вторият тим след края на епохата на Купата на европейските шампиони, който в рамките на две последователни години вдига “Ушатата”.

