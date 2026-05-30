Кварацхелия: Радостта е огромна и напълно заслужена

Крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия сподели емоциите си след триумфа на парижани във финала на Шампионската лига. ПСЖ победи Арсенал след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време, 4:3 при наказателните удари) в драматичен сблъсък на стадион „Пушкаш Арена“ в Будапеща.

„Невероятно представяне. Едно е да спечелиш Шампионската лига веднъж, но да го направиш два пъти е нещо съвсем различно“, започна грузинският национал.

„Не мога да опиша емоциите си. Много сме горди от това, което постигнахме, от целия път, който извървяхме. Всички сме част от един колектив и заслужихме този успех два пъти поред“, добави той.

На въпрос какъв е бил ключът към победата и дали късметът при дузпите е бил решаващ, Кварацхелия отговори: „Разбира се, когато изпълняваш дузпи, ти е нужен и късмет, но ние работихме върху тях. Затова смятам, че заслужихме крайния резултат и трофея. Имахме голови моменти и по време на самата игра, така че всичко е напълно заслужено“, заяви крилото.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages