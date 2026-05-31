ПСЖ се превърна в кошмар за английските отбори

Пари Сен Жермен демонстрира впечатляваща доминация срещу английски отбори в елиминационната фаза на Шампионската лига, като ги отстрани общо шест пъти в рамките на последните два сезона.
През настоящата кампания тимът, воден от Луис Енрике, триумфира с трофея, след като победи Арсенал във финала след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време, 4:3 при наказателните удари). По пътя към финала парижани надделяха над Ливърпул на четвъртфиналите с две чисти победи (2:0, 2:0) и елиминираха Челси на осминафиналите с общ резултат 8:2 (5:2, 3:0).
През предходното издание на турнира френският гранд отново спечели купата, като по пътя си отстрани три английски съперника. На осминафиналите ПСЖ елиминира Ливърпул след дузпи (0:1, 1:0, 4:1 при дузпите), на четвъртфиналите се справи с Астън Вила (3:1, 2:3), а на полуфиналите победи Арсенал в двата мача (1:0, 2:1).
В началото на следващия сезон ПСЖ ще се изправи срещу Астън Вила в спор за Суперкупа на Европа.
