ПСЖ се превърна в кошмар за английските отбори

  • 31 май 2026 | 00:40
Пари Сен Жермен демонстрира впечатляваща доминация срещу английски отбори в елиминационната фаза на Шампионската лига, като ги отстрани общо шест пъти в рамките на последните два сезона.

През настоящата кампания тимът, воден от Луис Енрике, триумфира с трофея, след като победи Арсенал във финала след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време, 4:3 при наказателните удари). По пътя към финала парижани надделяха над Ливърпул на четвъртфиналите с две чисти победи (2:0, 2:0) и елиминираха Челси на осминафиналите с общ резултат 8:2 (5:2, 3:0).

През предходното издание на турнира френският гранд отново спечели купата, като по пътя си отстрани три английски съперника. На осминафиналите ПСЖ елиминира Ливърпул след дузпи (0:1, 1:0, 4:1 при дузпите), на четвъртфиналите се справи с Астън Вила (3:1, 2:3), а на полуфиналите победи Арсенал в двата мача (1:0, 2:1).

В началото на следващия сезон ПСЖ ще се изправи срещу Астън Вила в спор за Суперкупа на Европа.

Снимки: Gettyimages

Маркиньос: Показахме, че имаме завършен отбор и манталитет на победители

  • 31 май 2026 | 00:12
За втора поредна година радостта е в Париж: Вижте всичко най-интересно около големия финал тук

  • 31 май 2026 | 00:58
Испанските треньори настигнаха италианските по брой спечели европейски клубни титли

  • 30 май 2026 | 23:59
Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

  • 30 май 2026 | 23:52
ПСЖ вече има повече трофеи в ШЛ от всички други френски клубове взети заедно

  • 30 май 2026 | 23:43
ПСЖ изравни рекорд за най-много голове в един сезон

  • 30 май 2026 | 23:36
ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

  • 30 май 2026 | 22:00
Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

  • 30 май 2026 | 21:17
Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

  • 30 май 2026 | 22:26
Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

  • 30 май 2026 | 23:52
Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
За втора поредна година радостта е в Париж: Вижте всичко най-интересно около големия финал тук

  • 31 май 2026 | 00:58
