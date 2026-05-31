ПСЖ се превърна в кошмар за английските отбори

Пари Сен Жермен демонстрира впечатляваща доминация срещу английски отбори в елиминационната фаза на Шампионската лига, като ги отстрани общо шест пъти в рамките на последните два сезона.

През настоящата кампания тимът, воден от Луис Енрике, триумфира с трофея, след като победи Арсенал във финала след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време, 4:3 при наказателните удари). По пътя към финала парижани надделяха над Ливърпул на четвъртфиналите с две чисти победи (2:0, 2:0) и елиминираха Челси на осминафиналите с общ резултат 8:2 (5:2, 3:0).

From March 2025 to May 2026, 🇫🇷 PSG eliminated 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English teams 6/6 times (❗️) in 🔵 UCL knockout stages!



2024/25:

✅ R16: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

✅ QF: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa

✅ SF: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal



2025/26:

✅ R16: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

✅ QF: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

✅ F: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 30, 2026

През предходното издание на турнира френският гранд отново спечели купата, като по пътя си отстрани три английски съперника. На осминафиналите ПСЖ елиминира Ливърпул след дузпи (0:1, 1:0, 4:1 при дузпите), на четвъртфиналите се справи с Астън Вила (3:1, 2:3), а на полуфиналите победи Арсенал в двата мача (1:0, 2:1).



В началото на следващия сезон ПСЖ ще се изправи срещу Астън Вила в спор за Суперкупа на Европа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages