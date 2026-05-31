Без изненада в избора за Играч на сезона в ШЛ

Хвича Кварацхелия от Пари Сен Жермен бе избран за най-добър футболист през сезона в Шампионската лига, съобщиха от УЕФА след успеха на френския гранд срещу Арсенал във финала в събота вечер.
Грузинският футболист изигра 16 мача в турнира, в които вкара 10 гола и даде 7 асистенции.
Кварадона се отчете поне с гол и асистенция последователно в плейофния кръг, в 1/8-финалите, 1/4-финалите и после в 1/2-финалите. На финала пък той спечели дузпата, от която парижани изравниха за 1:1 в редовното време.
В същото време Арда Гюлер от Реал Мадрид беше определен за откритието на сезона.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google