Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Без изненада в избора за Играч на сезона в ШЛ

Без изненада в избора за Играч на сезона в ШЛ

  • 31 май 2026 | 18:54
  • 4029
  • 6

Хвича Кварацхелия от Пари Сен Жермен бе избран за най-добър футболист през сезона в Шампионската лига, съобщиха от УЕФА след успеха на френския гранд срещу Арсенал във финала в събота вечер.

Грузинският футболист изигра 16 мача в турнира, в които вкара 10 гола и даде 7 асистенции.

Кварадона се отчете поне с гол и асистенция последователно в плейофния кръг, в 1/8-финалите, 1/4-финалите и после в 1/2-финалите. На финала пък той спечели дузпата, от която парижани изравниха за 1:1 в редовното време.

В същото време Арда Гюлер от Реал Мадрид беше определен за откритието на сезона.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Рияд Марез и Люка Зидан повеждат Алжир към Мондиал 2026

Рияд Марез и Люка Зидан повеждат Алжир към Мондиал 2026

  • 31 май 2026 | 18:00
  • 1831
  • 0
Марсело Биелса обяви избраниците си за Мондиал 2026

Марсело Биелса обяви избраниците си за Мондиал 2026

  • 31 май 2026 | 17:30
  • 6028
  • 0
Разкритие: готви се трансфер на Осимен още сега

Разкритие: готви се трансфер на Осимен още сега

  • 31 май 2026 | 17:28
  • 10175
  • 2
Сър Алекс Фъргюсън се подиграл на Арсенал за стила при поздрава си към ПСЖ

Сър Алекс Фъргюсън се подиграл на Арсенал за стила при поздрава си към ПСЖ

  • 31 май 2026 | 16:47
  • 7898
  • 8
Арсенал събра около половин милион на парада си

Арсенал събра около половин милион на парада си

  • 31 май 2026 | 19:37
  • 10150
  • 37
Ето за какво съжалява Луис Енрике след спечеления финал

Ето за какво съжалява Луис Енрике след спечеления финал

  • 31 май 2026 | 16:33
  • 8778
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

  • 31 май 2026 | 20:01
  • 1667
  • 1
Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
  • 7624
  • 23
Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

  • 31 май 2026 | 18:05
  • 6987
  • 15
"Догодина ще донесем третата": ПСЖ празнува из Париж

"Догодина ще донесем третата": ПСЖ празнува из Париж

  • 31 май 2026 | 18:32
  • 2172
  • 0
Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

  • 31 май 2026 | 19:10
  • 3306
  • 7
Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

  • 31 май 2026 | 14:41
  • 31820
  • 131