Хакими е над всички в Африка по трофеи в историята

Десният бек на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими влезе в историята като най-титулуваният африкански футболист за всички времена.

Снощият триумф на национала на Мароко в Шампионска лига с екипа на Пари Сен Жермен донесе неговия 19-и трофей в цялата му кариера в мъжкия футбол. Така 27-годишният играч вече е еднолично на върха в това отношение сред всички футболисти от Африка в историята. Зад него останаха котдивоарецът Яя Туре и камерунецът Самуел Ето’о. Най-много или по-точно 13 от трофеите на Хакими са с ПСЖ, три са с Реал Мадрид, а с Интер, Борусия (Дортмунд) и Мароко има по едно отборно отличие.

Всички 19 отборни трофея на Ашраф Хакими:

3 трофея в Шампионската лига

1 Купа на африканските нации

5 титли на Франция

1 титла на Италия

1 трофей от Световното клубно първенство

1 Суперкупа на Европа

2 Купа на Франция

3 Суперкупа на Франция

1 Суперкупа на Испания

1 Суперкупа на Германия

