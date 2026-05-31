Хакими е над всички в Африка по трофеи в историята

Десният бек на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими влезе в историята като най-титулуваният африкански футболист за всички времена.
Снощият триумф на национала на Мароко в Шампионска лига с екипа на Пари Сен Жермен донесе неговия 19-и трофей в цялата му кариера в мъжкия футбол. Така 27-годишният играч вече е еднолично на върха в това отношение сред всички футболисти от Африка в историята. Зад него останаха котдивоарецът Яя Туре и камерунецът Самуел Ето’о. Най-много или по-точно 13 от трофеите на Хакими са с ПСЖ, три са с Реал Мадрид, а с Интер, Борусия (Дортмунд) и Мароко има по едно отборно отличие.
Всички 19 отборни трофея на Ашраф Хакими:
3 трофея в Шампионската лига
5 титли на Франция
1 титла на Италия
1 трофей от Световното клубно първенствоДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages