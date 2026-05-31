Хакими е над всички в Африка по трофеи в историята

Десният бек на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими влезе в историята като най-титулуваният африкански футболист за всички времена.

Снощият триумф на национала на Мароко в Шампионска лига с екипа на Пари Сен Жермен донесе неговия 19-и трофей в цялата му кариера в мъжкия футбол. Така 27-годишният играч вече е еднолично на върха в това отношение сред всички футболисти от Африка в историята. Зад него останаха котдивоарецът Яя Туре и камерунецът Самуел Ето’о. Най-много или по-точно 13 от трофеите на Хакими са с ПСЖ, три са с Реал Мадрид, а с Интер, Борусия (Дортмунд) и Мароко има по едно отборно отличие.

🌍🏆 Achraf Hakimi poses with his 3rd Champions League, becoming the most decorated African player in history.



🏆🏆🏆 Champions League

🏆🏆🏆 French Super Cup

🏆🏆 Coupe de France

🏆 AFCON

🏆🏆🏆🏆🏆 Ligue 1

🏆 Serie A

🏆 UEFA Super Cup

🏆 FIFA Club World Cup

🏆 German Super Cup… pic.twitter.com/joXyouEJ48 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2026

Всички 19 отборни трофея на Ашраф Хакими:

3 трофея в Шампионската лига

1 Купа на африканските нации

5 титли на Франция

1 титла на Италия

1 трофей от Световното клубно първенство

1 Суперкупа на Европа

2 Купа на Франция

3 Суперкупа на Франция

1 Суперкупа на Испания

1 Суперкупа на Германия

🚨 𝐓𝐇𝐄 𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐅 𝐀𝐅𝐑𝐈𝐂𝐀: 𝐇𝐀𝐊𝐈𝐌𝐈 𝐁𝐄𝐂𝐎𝐌𝐄𝐒 𝐀𝐅𝐑𝐈𝐂𝐀'𝐒 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑𝐀𝐓𝐄𝐃 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 🌍👑



This Champions League title was the 19th trophy of Achraf Hakimi's career, making him the most decorated African player ever. 🏆



🇲🇦 Achraf Hakimi (19… pic.twitter.com/77Fvv3gHgI — 433 (@433) May 31, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages