ПСЖ се прибра и празнува из Париж

Отборът на Пари Сен Жермен, който защити титлата си в Шампионската лига, вече празнува триумфа с парад в Париж. Тимът кацна около 17:30 часа и директно от летището всички се отправиха към града.
Там върху открит автобус те обикалят по редица ключови места, сред които офиса на президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец и Айфеловата кула, за да се съберат после всички на”Парк де Пренс” за акцента на празненствата.
ПСЖ приключи сезон, в който спечели ШЛ, стана шампион в Лига 1, грабна Междуконентинталната купа, а преди това вдигна Суперкупата на Европа и Суперкупата на Франция.