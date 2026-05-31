ПСЖ се прибра и празнува из Париж

Отборът на Пари Сен Жермен, който защити титлата си в Шампионската лига, вече празнува триумфа с парад в Париж. Тимът кацна около 17:30 часа и директно от летището всички се отправиха към града.

Ne manquez rien du retour de nos champions d'Europe à Paris ! 🏆https://t.co/rzyS4QX8b3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2026

Там върху открит автобус те обикалят по редица ключови места, сред които офиса на президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец и Айфеловата кула, за да се съберат после всички на”Парк де Пренс” за акцента на празненствата.

ПСЖ приключи сезон, в който спечели ШЛ, стана шампион в Лига 1, грабна Междуконентинталната купа, а преди това вдигна Суперкупата на Европа и Суперкупата на Франция.

De retour à Paris ! 🏆✈️ pic.twitter.com/dIgF0ofL6W — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2026

