Луис Енрике се нареди до Гуардиола, Зидан и Боб Пейсли

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике спечели трофея в Шампионската лига за трети път в кариерата си. Неговият тим надви Арсенал след изпълнение на дузпи във финала в Будапеща.

Преди година парижани отново триумфираха под ръководството на Луис Енрике, след разгромна победа с 5:0 над Интер. През 2015 година пък специалистът вдигна най-престижното клубно отличие като наставник на Барселона.

Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

В цялата история на турнира само трима други специалисти са печелили трофея по три пъти - Боб Пейсли, Зинедин Зидан и Пеп Гуардиола. Над всички тях е Карло Анчелоти с пет купи на европейските шампиони.

Луис Енрике вече има 12 трофея с ПСЖ. За три години той спечели по три пъти титлата в Лига 1 и Суперкупата на Франция, по два пъти Купата на Франция и Шампионската лига и по веднъж Суперкупата на Европа и Междуконтиненталната купа. Отборът беше близо и до титлата от Световното клубно първенство, но загуби финала срещу Челси през миналата година.

TREINADORES COM MAIS TÍTULOS DE CHAMPIONS LEAGUE:



5 🏆 Carlo Ancelotti

3 🏆 Bob Paisley

3 🏆 Zinedine Zidane

3 🏆 Pep Guardiola

3 🏆 LUIS ENRIQUE 🆕 pic.twitter.com/k6EM8mBmtt — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) May 30, 2026

В цялата си кариера Луис Енрике е завоючвал общо 21 трофея. Колекцията му преди период в ПСЖ включва две титли в Ла Лига, три Купата на краля, една Шампионската лига, една Суперкупа на Испания, една Суперкупата на Европа и първо място на Световното клубно първенство.

Испанският специалист няма отличия начело на Рома, Селта и националния отбор на Испания.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages