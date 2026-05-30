  Луис Енрике се нареди до Гуардиола, Зидан и Боб Пейсли

Луис Енрике се нареди до Гуардиола, Зидан и Боб Пейсли

  • 30 май 2026 | 22:50
Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике спечели трофея в Шампионската лига за трети път в кариерата си. Неговият тим надви Арсенал след изпълнение на дузпи във финала в Будапеща.

Преди година парижани отново триумфираха под ръководството на Луис Енрике, след разгромна победа с 5:0 над Интер. През 2015 година пък специалистът вдигна най-престижното клубно отличие като наставник на Барселона.

Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико
Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

В цялата история на турнира само трима други специалисти са печелили трофея по три пъти - Боб Пейсли, Зинедин Зидан и Пеп Гуардиола. Над всички тях е Карло Анчелоти с пет купи на европейските шампиони.

Луис Енрике вече има 12 трофея с ПСЖ. За три години той спечели по три пъти титлата в Лига 1 и Суперкупата на Франция, по два пъти Купата на Франция и Шампионската лига и по веднъж Суперкупата на Европа и Междуконтиненталната купа. Отборът беше близо и до титлата от Световното клубно първенство, но загуби финала срещу Челси през миналата година.

В цялата си кариера Луис Енрике е завоючвал общо 21 трофея. Колекцията му преди период в ПСЖ включва две титли в Ла Лига, три Купата на краля, една Шампионската лига, една Суперкупа на Испания, една Суперкупата на Европа и първо място на Световното клубно първенство.

Испанският специалист няма отличия начело на Рома, Селта и националния отбор на Испания.

Снимки: Gettyimages

Маркиньос: Показахме, че имаме завършен отбор и манталитет на победители

За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

Испанските треньори настигнаха италианските по брой спечели европейски клубни титли

Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

ПСЖ вече има повече трофеи в ШЛ от всички други френски клубове взети заедно

ПСЖ изравни рекорд за най-много голове в един сезон

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

Левски се раздели с още един играч

За втора поредна година радостта е в Париж: Следете всичко най-интересно след големия финал тук

