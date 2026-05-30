Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

  • 30 май 2026 | 23:52
  • 1523
  • 4

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори след драматично загубения финал от ПСЖ след дузпи.

"Много е трудно да се приеме. Играеш толкова стабилно през целия турнир чак до финала, а накрая губиш трофея при дузпите. Това е тежко. Казах на играчите ми, че съм много горд с тях. Че въпреки обстоятелствата, които ние самите добре познаваме, успяхме да преодолеем всичко, през което преминахме. От 22 години не бяхме печелили шампионата и това е едва вторият път в историята ни, когато стигаме до финала в ШЛ. Трябва да оценим сезона, който имахме. Никой няма да ни облекчи болката. Трябва да покажем амбицията, че искаме да опитаме отново.“, започна испанецът.

Според Артета е можело да бъде отсъдена дузпа за Арсенал за нарушение срещу Нони Мадуеке: „Прегледах го отново и лесно може да бъде дузпа. По принцип виждаме дузпите, които са отсъждали в турнира през този сезон. Съдията взе това решение, но взе друго при ситуацията с Москера. Това е важно“.

За пропуските от дузпи мениджърът на Арсенал каза: „Габриел Магаляеш искаше да изпълни петата дузпа. Подготвяхме се и тренирахме за този момент. Обикновено изпълнителите на дузпи със сигурност биха били Букайо Сака, Мартин Йодегор и Кай Хавертц, но когато стигнахме до продълженията и дузпите, знаехме, че изпълнителите ще бъдат други играчи.

Все пак, с качеството, което имаме, Езе изпълнява дузпи на тренировките, той не пропуска нито една, но тогава трябва да го направиш в точния момент. Нямахме късмет, че не разполагахме със същата прецизност и ефективност, каквато имаха те, и това е причината, поради която не спечелихме.“

Снимки: Imago

Маркиньос: Показахме, че имаме завършен отбор и манталитет на победители

