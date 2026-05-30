Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори след драматично загубения финал от ПСЖ след дузпи.

"Много е трудно да се приеме. Играеш толкова стабилно през целия турнир чак до финала, а накрая губиш трофея при дузпите. Това е тежко. Казах на играчите ми, че съм много горд с тях. Че въпреки обстоятелствата, които ние самите добре познаваме, успяхме да преодолеем всичко, през което преминахме. От 22 години не бяхме печелили шампионата и това е едва вторият път в историята ни, когато стигаме до финала в ШЛ. Трябва да оценим сезона, който имахме. Никой няма да ни облекчи болката. Трябва да покажем амбицията, че искаме да опитаме отново.“, започна испанецът.

🗣️ Mikel Arteta to TNT. "It is very tough to accept. We were so consistent in the competition all the way to the final, and then lose the trophy on penalties... No one can take that pain away from you.



"We got the big one [the Premier League], but we missed out on the biggest… pic.twitter.com/AxoRcLPUXP — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 30, 2026

Според Артета е можело да бъде отсъдена дузпа за Арсенал за нарушение срещу Нони Мадуеке: „Прегледах го отново и лесно може да бъде дузпа. По принцип виждаме дузпите, които са отсъждали в турнира през този сезон. Съдията взе това решение, но взе друго при ситуацията с Москера. Това е важно“.

За пропуските от дузпи мениджърът на Арсенал каза: „Габриел Магаляеш искаше да изпълни петата дузпа. Подготвяхме се и тренирахме за този момент. Обикновено изпълнителите на дузпи със сигурност биха били Букайо Сака, Мартин Йодегор и Кай Хавертц, но когато стигнахме до продълженията и дузпите, знаехме, че изпълнителите ще бъдат други играчи.

🗣️| Mikel Arteta on Noni Madueke's penalty appeal: “I watched it back and it can easily be a penalty. Basically we see the penalties they have given in the competition this season.



“The referee's made that decision but he made a different one with one with Mosquera. That's an… pic.twitter.com/Lj8arZ8b71 — Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) May 30, 2026

Все пак, с качеството, което имаме, Езе изпълнява дузпи на тренировките, той не пропуска нито една, но тогава трябва да го направиш в точния момент. Нямахме късмет, че не разполагахме със същата прецизност и ефективност, каквато имаха те, и това е причината, поради която не спечелихме.“

Снимки: Imago