Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Настъпи най-очакваният ден от сезона в Шампионската лига - този на финала на турнира, в който един срещу друг ще се изправят настоящият първенец Пари Сен Жермен и Арсенал, който наскоро спечели титлата в Премиър лийг. Тук можете да проследите всичко най-интересно преди началото на сблъсъка в Будапеща, което ще е в 19:00 часа българско време.

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

В навечерието на финала двамата треньори - Луис Енрике и Микел Артета, дадоха своите пресконференции. Наставникът на ПСЖ реши да похвали противниковия отбор, докато неговият сънародник начело на “артилеристите” се закани да му отнеме трофея.

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

Играчите на двата тима бяха в приповдигнато настроение по време на последните си тренировки преди решаващия двубой.

Nuno Mendes x João Neves 😅#UCLfinal pic.twitter.com/ufXGvNiwN8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2026

Междувременно, в Париж подкрепиха ПСЖ, като снощи осветиха Айфеловата кула в клубните цветове червено и синьо.

Върху фасадата на ЖП гарата “Келети” в Будапеща пък бяха прожектирани снимки на Мартин Йодегор и Габриел Магаляеш като част от окуражителна кампания на “Адидас”, откъдето подкрепиха Арсенал с посланието “Вие можете” (You got this).

Припомняме, че германецът Даниел Зиберт, който вече свири два мача на Арсенал в елиминациите, ще ръководи днешния финал.

🏆 Daniel Siebert is relishing the biggest night of his refereeing career so far.



⚽ The German official will take charge of Saturday's #UCLfinal in Budapest, his first UEFA competition final.



Read more 👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2026

Ето какъв е началният час на двубоя по света: от австралийския Сидни до американския Лос Анджелис.

Пилоти от Формула 1 и суперзвезди от НБА вече направиха своите прогнози за финала довечера.

Wemby was asked who he has in the Champions League Final:



"Aww come on. PSG of course. At least PSG gonna make it somewhat fun...Because I know Arsenal ain't" 😂😂 pic.twitter.com/zOoyZzZ7Z5 — Hater Report (@HaterReport) May 9, 2026

Своите предсказания за изхода на сблъсъка направиха и българските национали, докато се подготвят в базата в "Бояна" за контролите с Черна гора и Молдова.

Националите направиха прогнози преди финала на Шампионската лига

Енрике и Артета се познават още като футболисти от периода им в Барселона. Става въпрос за периода 1999 - 2001 година, когато настоящият треньор на парижани играеше за “блаугранас”, а по-младият му колега беше част от клубния дубъл, но често тренираше с първия състав. Любопитното е, че точно след това Артета прекара кратък период под наем именно в ПСЖ.

🔴🔵 Mikel Arteta and Luis Enrique both played for Barcelona! They will face each other on the sidelines in the UEFA Champions League final tonight. 🇪🇸✨ pic.twitter.com/HPo6ZIbNgJ — EuroFoot (@eurofootcom) May 30, 2026

Снимки: Gettyimages