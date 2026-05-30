Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Настъпи най-очакваният ден от сезона в Шампионската лига - този на финала на турнира, в който един срещу друг ще се изправят настоящият първенец Пари Сен Жермен и Арсенал, който наскоро спечели титлата в Премиър лийг. Тук можете да проследите всичко най-интересно преди началото на сблъсъка в Будапеща, което ще е в 19:00 часа българско време.

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

В навечерието на финала двамата треньори - Луис Енрике и Микел Артета, дадоха своите пресконференции. Наставникът на ПСЖ реши да похвали противниковия отбор, докато неговият сънародник начело на “артилеристите” се закани да му отнеме трофея.

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ
Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

Играчите на двата тима бяха в приповдигнато настроение по време на последните си тренировки преди решаващия двубой.

Междувременно, в Париж подкрепиха ПСЖ, като снощи осветиха Айфеловата кула в клубните цветове червено и синьо.

Върху фасадата на ЖП гарата “Келети” в Будапеща пък бяха прожектирани снимки на Мартин Йодегор и Габриел Магаляеш като част от окуражителна кампания на “Адидас”, откъдето подкрепиха Арсенал с посланието “Вие можете” (You got this).

Припомняме, че германецът Даниел Зиберт, който вече свири два мача на Арсенал в елиминациите, ще ръководи днешния финал.

Ето какъв е началният час на двубоя по света: от австралийския Сидни до американския Лос Анджелис.

Не забравяйте да участвате в нашата игра за финала, в която можете да спечелите 65-инчов 4К телевизор.

Финалът на Шампионската лига: ПСЖ – Арсенал и награда 65" 4K телевизор

Пилоти от Формула 1 и суперзвезди от НБА вече направиха своите прогнози за финала довечера.

Своите предсказания за изхода на сблъсъка направиха и българските национали, докато се подготвят в базата в "Бояна" за контролите с Черна гора и Молдова.

Националите направиха прогнози преди финала на Шампионската лига

Енрике и Артета се познават още като футболисти от периода им в Барселона. Става въпрос за периода 1999 - 2001 година, когато настоящият треньор на парижани играеше за “блаугранас”, а по-младият му колега беше част от клубния дубъл, но често тренираше с първия състав. Любопитното е, че точно след това Артета прекара кратък период под наем именно в ПСЖ.

Снимки: Gettyimages

