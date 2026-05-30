Дуе: Оставихме голям завет след себе си, надявам се дълго да продължим да доминираме

Младата звезда на Пари Сен Жермен Дезире Дуе логично бе много развълнувал след повторния триумф на френския тим в Шампионската лига – дошъл след дузпи срещу Арсенал във финала.

„Да спечелим турнира два пъти подред е нещо невероятно. Оставихме един голям завет след себе си, това е нещо голямо. Много съм щастлив за феновете, те заслужаваха това, трябва да им благодарим за подкрепата.

Гордея се с моето семейство, сигурен съм, че и те се гордеят с мен, те са тук и ме гледаха. Надявам се да успеем да продължим дълго с тази доминация“, каза талантливият френски футболист.

Снимки: Imago