Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

Бразилия направи на пух и прах отбора на Панама в първата от двете контроли, които ще изиграе преди Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. "Кариоките" спечелиха срещата с 6:1 и зарадваха феновете на "Маракана" с красива и резултатна игра. Винисиус Жуниор (2'), Каземиро (39'), Райън (53'), Лукас Пакета (60'), Игор Тиаго (63'-дуз.) и Данило Оливейра (81') реализираха головете за домакините. Първият гол за гостите също бе дело на бразилец, тъй като Матеуш Куня (14') прати топката в собствената си врата. Второто им попадение пък бе на сметката на Карлос Харви (84'). За Панама като титуляр започна бившият защитник на Левски Хосе Кордоба, но той едва ли ще запомни с добро тази среща, като бе заменен в 66-ата минута.

Бразилия започна мача ударно и поведе още във 2-рата минута след мощна "тупалка" на Винисиус.

Панама обаче успя да възстанови равенството в 14-ата минута. Удар от фаул на Амир Мурийо бе отклонен от Матеуш Куня и топката излъга Алисон, за да се озове в мрежата му за 1:1.

Домакините обаче си върнаха преднината в 39-ата минута, когато Каземиро отбеляза с глава след центриране на Винисиус.

През второто започна истинската бразилска самба. В 53-тата минута Раян наказа грешка на вратаря при изнасянето на топката, отне в наказателното поле и макар ъгълът да бе малък, успя да порази опразнената врата на съперника за 3:1.

Четвъртият гол бе дело на Лукас Пакета в 60-ата минута, който се разписа с удар от границата на наказателното поле.

Игор Тиаго отбеляза петото попадение за своя тим, след като се разписа от дузпа в 63-тата минута, която сам си изработи, след като се отскубна от защитата и бе спънат от вратаря Орландо Москера.

6:1 направи Данило Оливейра в 81-вата минута. Той бе изведен в наказателното поле, финтира защитник и прати топката в мрежата.

Панама успя да направи загубата си по-почетна, вкарвайки втори гол в 84-тата минута за 6:2. Точен бе Карлос Харви със страхотен шут от дистанция.

Бразилия има планирана още една проверка преди Мондиала. Тя ще бъде с Египет на 7 юни и ще се проведе в САЩ. След това кариоките вече ще мислят за първия си мач на Световното срещу Мароко на 14 юни.

Снимки: Gettyimages