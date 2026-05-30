Гледайте гладиаторските битки от SENSHI 31 в Пловдив
  ПСЖ е третият отбор в историята с два поредни дубъла

ПСЖ е третият отбор в историята с два поредни дубъла

  • 30 май 2026 | 22:30
  • 276
  • 0

Пари Сен Жермен защити трофея в Шампионската лига, след като надделя над Арсенал след изпълнение на дузпи. В редовното време на финала в Будапеща резултаът беше 1:1, а при дузпите парижани показаха по-здрави нерви и вдигнаха отличието.

По този начин парижани станаха едва третият отбор в историята, който печели домашното първенство и европейската клубна титла в два поредни сезона.

Пръв това постигна Реал Мадрид през 1957 и 1958 година. Същото стори и Аякс през 1972 и 1973 година.

През настоящата кампания ПСЖ триумфира в общо пет състезания - Лига 1, Шампионската лига, Суперкупата на Европа, Суперкупата на Франция и Междуконтиненталната купа.

Венгер: Давам 60:40 предимство за Арсенал, ПСЖ не са толкова стабилни като миналата година

