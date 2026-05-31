Арсенал остана непобеден в редовното време, но и без трофея в ШЛ

Цял сезон Арсенал демонстрира завидна стабилност в Шампионската лига, но в крайна сметка не успя да триумфира за първи път в клубната си история с трофея в турнира.
ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал
“Артилеристите” се превърнаха в единствения губещ финалист в ШЛ, който остава непобеден в редовното време във всеки един от мачовете си от състезанието през целия сезон. В основната фаза на турнира те спечелиха всичките си осем двубоя, а в елиминациите нито веднъж не остъпиха в редовните 90 минути. Така беше и в снощния финал срещу Пари Сен Жермен, който надви Арсенал след изпълнение на дузпи, тъй като в редовното време и продълженията резултатът беше 1:1.
Любопитното е, че при единственото предишно достигане на лондончаните до финала на ШЛ през сезон 2005/06 те също са непобедени преди битката за трофея. Както тогава, така и сега, те повеждат с 1:0 във финала, но в този отпреди 20 години претърпяват обрат още в редовното време и губят с 1:2 от Барселона.
Междувременно, защитникът на тима Габриел Магаляеш също записа негативно постижение с решаващия си пропуск при дузпите. За първи път от прословутия финал от 2005 година между Ливърпул и Милан насам играч праща своя удар от бялата точка над вратата при изпълнение на дузпи за определяне на шампиона в турнира. В предишния случай това прави друг бразилец - Сержиньо, с което допринася за тогавашната загуба на “росонерите”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages