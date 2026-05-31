Арсенал остана непобеден в редовното време, но и без трофея в ШЛ

Цял сезон Арсенал демонстрира завидна стабилност в Шампионската лига, но в крайна сметка не успя да триумфира за първи път в клубната си история с трофея в турнира.

“Артилеристите” се превърнаха в единствения губещ финалист в ШЛ, който остава непобеден в редовното време във всеки един от мачовете си от състезанието през целия сезон. В основната фаза на турнира те спечелиха всичките си осем двубоя, а в елиминациите нито веднъж не остъпиха в редовните 90 минути. Така беше и в снощния финал срещу Пари Сен Жермен, който надви Арсенал след изпълнение на дузпи, тъй като в редовното време и продълженията резултатът беше 1:1.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Arsenal have become the FIRST and ONLY team in football history to go unbeaten throughout an entire Champions League campaign and still fail to win the trophy. 🏆❌ pic.twitter.com/XATlMV8KhC — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 30, 2026

Любопитното е, че при единственото предишно достигане на лондончаните до финала на ШЛ през сезон 2005/06 те също са непобедени преди битката за трофея. Както тогава, така и сега, те повеждат с 1:0 във финала, но в този отпреди 20 години претърпяват обрат още в редовното време и губят с 1:2 от Барселона.

In both 2005–06 and 2025–26, Arsenal went 𝐔𝐍𝐁𝐄𝐀𝐓𝐄𝐍 until the final. 😲



In both seasons, they went 1–0 up in the final and were 𝗦𝗢 𝗖𝗟𝗢𝗦𝗘 to victory, but conceded in the 65th and 75th minute respectively.



They lost both finals and are still yet to win a Champions… pic.twitter.com/bPgLn3oQL6 — 433 (@433) May 30, 2026

Междувременно, защитникът на тима Габриел Магаляеш също записа негативно постижение с решаващия си пропуск при дузпите. За първи път от прословутия финал от 2005 година между Ливърпул и Милан насам играч праща своя удар от бялата точка над вратата при изпълнение на дузпи за определяне на шампиона в турнира. В предишния случай това прави друг бразилец - Сержиньо, с което допринася за тогавашната загуба на “росонерите”.

1 - Gabriel Magalhães is the first player to hit a penalty over the crossbar in a #UCLfinal penalty shootout since Milan's Serginho in 2005 (v Liverpool).



It was the first penalty the Brazilian had ever taken for Arsenal.



Unfortunate. pic.twitter.com/xh7AWbwHFM — OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2026

Снимки: Gettyimages