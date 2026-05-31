„Династия“ и „легенда“: Световната преса възхвалява дубъла на ПСЖ в Шампионската лига

ПСЖ постигна дубъл в турнира, след като победи Арсенал след изпълнение на дузпи (1:1, 4:3 при дузпите) във финала на Шампионската лига. Този подвиг беше широко отразен и похвален от международната преса. Те спечелиха втори пореден в Шампионската лига благодарение на „грешката“ или „катастрофалния пропуск“ на защитника на Арсенал Габриел. В неделя международната преса подчерта „заслугата“ на Пари Сен Жермен и неговия треньор Луис Енрике, който влиза в „легендата“.

„Легендарни“, гласи неделното заглавие на първа страница на "Паризиен" – определение, съответстващо на постижението на парижани, който е едва вторият след Реал Мадрид, успял да защити титлата си след преминаването към модерния формат на ШЛ през 1992 г. „Митът наследява триумфа, а „червено-сините“ влизат заедно в рая и изтръгват частица от вечността“, възторжено пише френският всекидневник.

„Непобедимите“ са почетени и на първа страница на спортния вестник "Екип", под снимка на парижките играчи, вдигащи трофея след победата си с дузпи. Лондончани останаха непобедени в турнира, макар че загубиха финалния сблъсък.

Друг, по-личен кадър, привлича вниманието на британския "Съндей Телеграф". Защитникът на Арсенал Габриел Магаляеш, в шок от това, че е изпратил твърде високо своята дузпа, която в крайна сметка донесе победата на ПСЖ, получава утешителна прегръдка от своя бразилски сънародник Маркиньос, докато съотборниците му от Париж вече ликуват.

„Не е честно. Просто не е честно“, повтаря "Сън". „Просто е абсурдно, че човекът, който ще бъде запомнен със загубата на финала на Шампионската лига, беше най-добрият играч в червено и бяло“, изразява съжаление британското издание, припомняйки, че защитникът „беше огромен“ през целия мач.

По-остър е "Телеграф", който порицава „катастрофалния пропуск на Габриел“. Проявявайки съпричастност, италианският "Гадзета дело Спорт" избира да запомни „жестоката грешка“. Двамата бразилци ще се съберат под същия флаг след няколко седмици за Мондиал 2026.

„ПСЖ изглеждаше просто по-уверен, по-зрял и по-закален“, анализира американската медия "ИСПН" по повод отбора, чиято младост на състава беше широко подчертавана при първата им победа миналата година. Медията също така посочва, че като „легенда“, треньорът Луис Енрике „се присъедини към много тесния кръг от треньори, спечелили три Шампионски лиги“, една от които с Барселона през 2015 г.

„Празненствата на парижките фенове са признание за работата на Луис Енрике и на този отбор, който той изгради по свой образ: те са най-добрият отбор в Европа и въпреки че спечелиха този втори трофей с дузпи, те го заслужиха“, възхвалява също "Гадзета дело Спорт".

„Луис Енрике отбеляза повратна точка в историята на ПСЖ“, обобщава испанското издание "Марка". „Докато напускането на Мбапе изглеждаше, че ще помрачи блясъка на клуба, неговият проект започна да блести ярко“, пише още то, разсейвайки последните страхове, свързани с напускането на звездата през 2024 г. „Отбор, готов да изгради династия“, заключава "Марка".

„За Пари Сен Жермен това беше възможност да покаже ясно, че този отбор е династичен“, съгласява се Дейвид Хайтнър в британския "Гардиън". Залогът е спечелен след години на лош късмет и понякога дори на подигравки в ШЛ, до миналогодишния триумф. Но „изграждайки най-добрия отбор в света през последните две години с материал, който първоначално не приличаше на съкровище“, испанският треньор „постига значителен подвиг, който го издига в пантеона на треньорската история“, аплодира "Паризиен".

Снимки: Gettyimages