Контрола: Германия 0:0 Финландия, домакините пропуснаха чист гол

Германия и Финландия играят при 0:0 в контрола в Майнц.

Това е последна среща за Бундестима на домашна сцена, след което той заминава за Мондиала в Северна Америка, където на 6 юни в Чикаго ще играе и финалната си проверка - срещу съдомакина САЩ.

Селекционерът на Бундестима Юлиан Нагелсман залага на състав, в който блестят Флориан Виртц, Джамал Мусиала, Александър Павлович, Йошуа Кимих и др. На вратата е Оливер Бауман, а Мануел Нойер все още не е възстановен на 100% от травмата си. Кай Хавертц също е извън групата заради участието си във финала на Шампионската лига.

Финландците не се класираха за световните финали и се подготвят за турнира Лига на нациите.

"Маншафтът" очаквано започна много силно и в осмата минута левият бек Натаниел Браун пропусна 100-процентова ситуация, като в случая вратарят Храдецки спаси.

