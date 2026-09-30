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Британското правителство с коментар за Манчестър Сити: Изключително сериозен казус

  • 30 сеп 2026 | 07:49
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Британското правителство с коментар за Манчестър Сити: Изключително сериозен казус

Министърът на спорта на Великобритания Лиза Нанди определи решението на Висшата лига да признае Манчестър Сити за виновен по обвиненията за финансови нарушения като „изключително сериозен“ въпрос. Британският политик направи изявлението в ефира на Би Би Си, малко след като ръководството на Премиър лийг обяви, че „гражданите“ са признати за виновни по 115 финансови обвинения.

„Това е изключително сериозен казус. Изявлението на Висшата лига е пределно категорично и строго“, заяви Нанди, като допълни: „Манчестър Сити има пълното право да обжалва. Ситуацията обаче буди сериозна тревога както за привържениците на Сити, така и за всички футболни фенове.“

Английският клуб бе официално обвинен преди повече от три години в 115 финансови нарушения, обхващащи периода между сезоните 2008/2009 и 2017/2018.

Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения
Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения

„Независимата комисия призна Манчестър Сити за виновен по всички обвинения, свързани с тежки нарушения на финансовите правила на Висшата лига в рамките на девет поредни сезона, както и по по-голямата част от точките за отказ от съдействие на разследването“, гласи официалното комюнике на английската лига.

Според заключенията на независимия трибунал Манчестър Сити е сключвал манипулирани договори с конкретни компании с цел изкуствено завишаване на приходите и прикриване на разходи. Сред констатираните нарушения са още подаване на неточни финансови отчети, укриване на реалните финанси от футболните институции, нарушаване на финансовите правила на Висшата лига и УЕФА, както и системно неспазване на задължението за добросъвестно сътрудничество и коректност към лигата.

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