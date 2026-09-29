Националният селекционер подаде оставка

Националният селекционер на България Александър Димитров няма да води повече представителния ни отбор, след като сподели недвусмислено, че подава оставка. Специалистът си тръгва, след като записа само една точка в първите два мача от Лигата на нациите. Днес “лъвовете” завършиха 0:0 с Естония в Пловдив, а преди това записахме загуба от Люксембург с 1:2 отново Под тепетата.

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"Много хаотична игра от наша страна. Не се изпълни планът ни. Във фаза атака игровият натиск не се осъществи. Това значи, че сме изгубили доверието на играчите. С тази игра и това представяне ние приключваме. Благодарим за дадения шанс от страна на Футболния съюз", каза Димитров веднага след мача.

Димитров води България в десет двубоя, в които спечели три мача, завърши наравно в два и записа пет поражения.

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