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Националният селекционер подаде оставка

  • 29 сеп 2026 | 23:47
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Националният селекционер на България Александър Димитров няма да води повече представителния ни отбор, след като сподели недвусмислено, че подава оставка. Специалистът си тръгва, след като записа само една точка в първите два мача от Лигата на нациите. Днес “лъвовете” завършиха 0:0 с Естония в Пловдив, а преди това записахме загуба от Люксембург с 1:2 отново Под тепетата.

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"Много хаотична игра от наша страна. Не се изпълни планът ни. Във фаза атака игровият натиск не се осъществи. Това значи, че сме изгубили доверието на играчите. С тази игра и това представяне ние приключваме. Благодарим за дадения шанс от страна на Футболния съюз", каза Димитров веднага след мача.

Димитров води България в десет двубоя, в които спечели три мача, завърши наравно в два и записа пет поражения.

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