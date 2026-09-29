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Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения

  • 29 сеп 2026 | 19:11
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В петък медиите в Англия разкриха голямата новина, която се чакаше в продължение на няколко години - след дълъг процес независимата комисия взе решение по отношение на казуса с финансовите нарушение на Манчестър Сити в периода 2009-2018 година. "Ди Атлетик" разкри, че становището на независимият орган е, че клубът е виновен по 114 от 115-те основни обвинения. Изненадващо, докато всички обсъждаха новината и последствията от нея, Премиър лийг по никакъв начин не потвърди информацията. Едва сега това се случи.

В официалното становище от срана на Висшата лига се разкрива, че независимата комисия е признала Манчестър Сити за виновен по всички обвинения, свързани със сериозни нарушения на финансовите правила на лигата в продължение на девет сезона, както и по повечето обвинения за липса на съдействие при воденето разследване. Уточнява се, че клубът има право да обжалва констатациите на независимата комисия и разполага със срок до петък, 2 октомври, за да упражни това право. От "Етихад" вече изразиха намерението си да направят това, като най-вероятно сега ще последва и ново официално изявление от страна на клуба.

Намерението на ръководството на Висшата лига е целият процес (включително евентуални обжалвания и публикуването на съответните решения) да приключи възможно най-скоро.

След като обвиненията са доказани, въпросът за санкцията ще бъде разгледан отделно на последващо изслушване пред независимата комисия. В съответствие с правилата на Висшата лига, това изслушване ще остане закрито и поверително, докато не бъде разрешено публикуването на резултата от него.

Ето и повече за самите решения на комисията:

Независимата комисия установи, че в периода между сезоните 2009/10 и 2017/18 г.:

- Манчестър Сити е сключвал фиктивни договори (които са представяли невярно действителните договорености между страните) с редица свои търговски партньори, както и се е позовавал на фиктивни споразумения с други, с цел изкуствено завишаване на приходите и намаляване на разходите на клуба;

- Клубът е подавал неверни финансови отчети и е криел действителното състояние на финансите си от одиторите и футболните регулаторни органи;

- Манчестър Сити е нарушил значително ограниченията за разходи както на Висшата лига, така и на УЕФА;

- По време на разследването на Висшата лига Манчестър Сити е извършил множество нарушения на задълженията си за сътрудничество и добросъвестност спрямо лигата (потвърдени са три от четирите обвинения за такива нарушения).

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Снимки: Gettyimages

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