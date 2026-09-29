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11-те на България срещу Естония: Марин Петков и Кристиян Стоянов титуляри

  • 29 сеп 2026 | 20:49
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Слушай на живо: България - Естония

Станаха ясни стартовите състави на България и Естония за двубоя от Лига на нациите. Срещата започва в 21:45 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Александър Димитров отново нарежда нашите в 4-3-3, както беше и срещу Люксембург преди три дни. На вратата пак застава Даниел Наумов от Ботев (Пловдив), пред него защитата е с една промяна - вместо контузения Теодор Иванов на терена излиза Стефан Велков. Другите трима са Иван Турицов, Кристиан Димитров и Димитър Велковски.

Тройката в халфовата линия включва най-добрия футболист на България за 2025 година Илия Груев, Борислав Цонев от ЦСКА 1948 и Кристиян Стоянов от Славия. Напред атаката на "лъвовете" отново повежда Лукас Петков, на когото по фланговете ще помагат Здравко Димитров и Марин Петков.

България 0:0 Естония

България: 1. Даниел Наумов, 19. Иван Турицов, 5. Кристиан Димитров, 13. Стефан Велков, 21. Димитър Велковски, 7. Борислав Цонев, 4. Илия Груев, 22. Кристиян Стоянов, 10. Здравко Димитров, 20. Лукас Петков, 16. Марин Петков.

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