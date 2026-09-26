Ние си го мислехме, но Манчестър Сити не очакваше този ден да дойде

Петък беше денят, за който изглеждаше, че Манчестър Сити никога не е вярвал, че ще настъпи.

Повече от три години и половина след като Висшата лига повдигна първоначалните 115 обвинения срещу клуба, The Athletic съобщи, че той е признат за виновен по почти всички тях.

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

Наказанията все още не са известни, което само подчертава мащаба на ситуацията: сега изглежда възможно всичко — от отнемане на титли до изпадане. Дори идеята за глоба вече звучи далеч по-сериозно — всяка финансова санкция със сигурност би била огромна.

Съдебни искове от съперникови клубове за пропуснати приходи могат да се точат с години и да доведат до нови финансови загуби. Ръководителите на другите клубове, да не говорим за привържениците им, ще настояват за сурово наказание. А какво следва за най-високопоставените фигури в Сити, като председателя Халдун Ал Мубарак и изпълнителния директор Феран Сориано? И двамата ще бъдат под огромен натиск да подадат оставка. Какво ще стане с Ерлинг Холанд и останалите звезди на клуба с дългосрочни договори?

Манчестър Сити с позиция след новината, че клубът е признат за виновен

Ако се съди по реакциите на Сити през годините, това никога не е трябвало да се случи. Откакто клубът за първи път беше обвинен във финансови нарушения през 2018 г., когато Руй Пинто публикува множество имейли, получени чрез хакерска атака, позицията му беше изключително категорична.

Когато през 2020 г. Сити се обърна към Спортния арбитражен съд, за да отмени решението на УЕФА да го извади от Шампионската лига, се появи снимка на тогавашния мениджър Пеп Гуардиола и висши ръководители на клуба, сред които и Сориано. Те се усмихваха пред телевизионен екран, на който се съобщаваше за победата на клуба в съда. Сити не беше участвал в процедурата на УЕФА, защото смяташе, че тя ще бъде предубедена, и вместо това представи доказателствата си пред арбитражния съд.

Когато Висшата лига обяви собствените си обвинения през февруари 2023 г., Сити заяви, че приветства възможността да изчисти името си и да представи „обширния набор от неопровержими доказателства в подкрепа на своята позиция“. Оттогава клубът не се е отклонил от тази линия. След победата му срещу УЕФА винаги изглеждаше напълно възможно, дори вероятно, Сити да се справи по същия начин и с Висшата лига.

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През 18-те месеца, откакто изслушванията пред независимата комисия приключиха през декември 2024 г., от процедурата не изтече нищо — нито от Сити, нито от Висшата лига. И двете страни внимаваха да спазват правилата.

Но Сити не се държеше като клуб, който се тревожи за изхода. Само седмици след края на изслушванията Холанд подписа нов договор за девет години и половина, а през януарския трансферен прозорец клубът похарчи около 175 милиона паунда (232 милиона долара) за нови играчи. Оттогава, докато решението все не изглеждаше близо, животът продължаваше както обикновено: Сити продължи да подсилва състава си и да прибавя нови световни спонсори.

Шокиращата новина от петък означава, че всичко това трябва да бъде преосмислено. Ръководителите на клуба разговаряха с висши служители в петък вечерта, няколко часа след появата на информацията. Но също както при първото съобщение за обвиненията през февруари 2023 г., новината ги завари неподготвени.

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В петък следобед Сити изпрати позиция до The Athletic. Тя носеше същия дух на предизвикателна увереност като предишните публични изявления на клуба:

„Процедурата на Висшата лига продължава. Предстои да бъдат приключени важни нейни етапи, а тя е обект на строга конфиденциалност. Поради това позицията на ФК Манчестър Сити остава в съответствие с изявлението на клуба от февруари 2023 г. През последните осем години клубът съвестно спазваше установената процедура с убеждението, че ръководството и изпълнителните органи на Висшата лига ще действат като независим, безпристрастен и справедлив регулатор, свободен от влияние на заинтересовани страни.“

Между редовете може да се прочете много — намекът, че процедурата не е била независима, безпристрастна или справедлива. Възможно е това да са последните отчаяни заявления на загубилата страна. Това обаче напомня за бурните часове след решението на УЕФА да извади Сити от Шампионската лига през февруари 2020 г. Тогава новините се развиваха така, сякаш нямаше никакво съмнение във вината на клуба и наказанието беше заслужено, но обжалването напълно промени картината.

Някои около Сити може все още да се държат за тази надежда и историята тепърва да претърпи обрат. Този път обаче ситуацията изглежда различна. За разлика от процедурата пред УЕФА клубът представи защитата си по време на продължилите 12 седмици изслушвания. Опитни и способни адвокати изложиха най-силните му аргументи, а независимата комисия се е произнесла срещу него по почти всички въпроси.

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Така всички, свързани със Сити, трябва да се изправят пред сценарий, който не са вярвали, че ще се сбъдне. Всички знаят, че положението е лошо, но никой не знае точно колко лошо. Какво ще стане със спечелените трофеи? Къде ще играе Сити през следващия сезон?

Отвъд тези големи и съвсем конкретни въпроси предстои и сериозна равносметка. Във футбола има особена вярност, заради която феновете стоят зад клуба си независимо от всичко. Тук ще има и нещо повече от обичайната вяра. Привържениците, които винаги са смятали, че финансовият феърплей е въведен, за да спре възхода на Сити, и че зад всевъзможни задкулисни действия стои „червеният картел“ на Арсенал, Ливърпул и Манчестър Юнайтед, само ще затвърдят убежденията си и ще подкрепят още по-силно своя клуб. Мнозина ще поискат да изчакат Сити да каже повече или да бъде разгледана жалба срещу решението.

Но ще има и много хора, които ще поставят под въпрос ръководството на клуба: как е могло да бъде толкова уверено, че този ден никога няма да дойде, а сега да изглежда, че е грешало толкова много? Някои ще почувстват, че са били лъгани. Вярността към клуба може, поне в първите часове и дни, да постави много привърженици в трудно положение — има граница на онова, за което човек може да си затваря очите.

Разбира се, последното, което феновете на Сити биха очаквали, е съчувствие. Но в основата на всичко има и тъга, свързана с усещането, че подобен развой никога не е бил на хоризонта. През последното десетилетие да си привърженик на Сити като цяло беше прекрасно. Отборът имаше един наистина слаб сезон при Гуардиола и въпреки това завърши трети и стигна до финала за Купата на Англия. През миналия сезон се завърна с две спечелени купи в Англия, а сега, под ръководството на Енцо Мареска, е начело във Висшата лига със стопроцентов актив.

Преди Гуардиола също имаше възходи и спадове, но трофеите, спечелени при Роберто Манчини и Мануел Пелегрини, надхвърляха и най-смелите мечти на феновете. Подигравките и нападките от съперниковите привърженици са едно. Много по-болезнено ще бъде усещането, че може да са били подведени — че са защитавали пламенно клуба от обвинения, които, изглежда, са се оказали верни.

Телефоните на феновете на Сити прегряха от злорадите подмятания на приятели, които подкрепят други отбори. В по-неприятелска среда това злорадство може да стане непоносимо. А реалността е, че всичко постигнато от клуба през годините — трофеите и представянията, които го издигнаха до върха на световния футбол — няма да бъде приемано насериозно от никого, докато решението от петък остава в сила. Това ще боли.

Феновете, които са били на стадиона при шампионския гол на Серхио Агуеро срещу „Куинс Парк Рейнджърс“ в 93-ата минута и 20-ата секунда през 2012 г., в Истанбул при триумфа в Шампионската лига през 2023 г. или на която и да е от безбройните незабравими вечери през последните 10–15 години, ще настояват, че никой не може да им отнеме тези спомени. Трудно е да се спори с това. А когато първоначалният шок отмине, старите шеги на привържениците, че с удоволствие биха се върнали във Футболната лига, където Сити за последно игра през 2000 г., сигурно отново ще звучат уместно, ако се стигне дотам.

„Ако сме виновни, ще отидем в по-долните дивизии, както преди. Ще се обадим на Пол Диков и Майк Съмърби“, пошегува се Гуардиола преди години. Той спомена клубни легенди от времето, когато Сити не беше на сегашното си високо ниво, и думите му намериха отклик сред феновете. Има привърженици на Сити, преживели всички възходи и падения, на които в известен смисъл старите времена им липсват. Мисълта за едно-две гостувания на някои от по-тесните стадиони в страната звучи дори привлекателно, особено ако се приема, че след тежкия сезон отборът почти сигурно ще се върне в по-горната дивизия.

Сега обаче всичко изглежда малко по-реално. Ами ако след евентуално изпадане играчите, нужни за незабавно завръщане, вече не са в клуба? Може и да не се стигне дотам, но на този етап нищо не може да бъде изключено.

Има объркване, но също така тъга и най-вероятно гняв — независимо към кого е насочен.

Изглежда, че Сити е готов да продължи битката, а привържениците със сигурност ще стоят зад клуба. Новината от петък обаче промени обстановката до неузнаваемост.

Анализ на Сам Лий за The Athletic

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Снимки: Gettyimages