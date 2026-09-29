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Шеф на клуб от Премиър лийг за Ман Сити: Все едно да вземеш допинг и да спечелиш олимпийски медал

  • 29 сеп 2026 | 14:30
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Собственикът на Хъл Сити Аджун Илиджали коментира скандала около Манчестър Сити и заяви, че ако обвиненията срещу „гражданите“ бъдат потвърдени, финансовите нарушения могат да бъдат сравнени с допинг в спорта. Независима комисия призна клуба за виновен по почти всички от общо 115-те обвинения, но клубът от "Етихад" отхвърля твърденията и се очаква да обжалва решението.

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„Не казвам, че са виновни или не, защото те твърдят, че са невинни, а Премиър лийг казва обратното. Но ако не са спазили правилата, това е като да вземеш допинг и да спечелиш олимпийски медал. В крайна сметка става дума за финансов допинг – привличане на най-добрите футболисти с огромни средства и нарушаване на правилата“, заяви Илиджали. Той подчерта, че като собственик не разполага с всички подробности по случая, но според него нарушения, които дават сериозно конкурентно предимство, трябва да водят до съответстваща санкция.

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Илиджали добави, че финансовата разлика между клубовете и без това е голяма заради естествено различните им приходи и не трябва да бъде увеличавана допълнително чрез нарушаване на правилата. Собственикът на Хъл Сити призова за наказание, което да има възпиращ ефект и да покаже, че подобно поведение няма да бъде приемано в английския футбол. Междувременно Манчестър Сити запазва позицията си, че е невинен, а окончателните санкции по случая все още не са определени.

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Снимки: Gettyimages

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